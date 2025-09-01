La nueva Línea 197 ya funciona en Varela, Quilmes y Berazategui: qué cambia con la 129

Desde el 1 de septiembre, los vecinos de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui cuentan con una nueva opción de transporte de colectivos: la Línea 197, que tomó los recorridos urbanos y suburbanos que hasta ahora realizaba la Línea 129. La medida fue dispuesta por la Resolución 42/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.

¿Qué diferencia hay entre la línea 197 y la 129?

La Línea 129 continuará cubriendo los trayectos entre La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con tarifas suburbanas. En cambio, la Línea 197 se enfocará exclusivamente en los destinos de Varela, Berazategui y la zona de Gutiérrez hacia la Ciudad de Buenos Aires, con tarifa urbana, más económica para los usuarios locales.

Los nuevos recorridos de la línea 197

La Línea 197, operada por La Central de Vicente López, ya ofrece servicios comunes y expresos que unen distintos barrios del sur del conurbano con puntos centrales de la Capital:

➡️ Servicios comunes:

Recorrido A: Plaza Miserere – Ingeniero Allan (Florencio Varela).

Recorrido B: Plaza Miserere – Barrio Marítimo (Berazategui).

Recorrido C: Retiro – Rotonda Gutiérrez (por Sarandí).

Recorrido D: Retiro – Rotonda Gutiérrez (por Acceso Sudeste y Autopista Perón).

Recorrido E: Retiro – Estación Florencio Varela (por Acceso Sudeste y Autopista Perón).

➡️ Servicios expresos:

Recorrido F: Plaza Miserere – Rotonda Gutiérrez.

Recorrido G: Retiro – Rotonda Gutiérrez.

Recorrido H: Retiro – Rotonda Gutiérrez.

Los colectivos circularán por Autopista Buenos Aires–La Plata, Acceso Sudeste y Autopista Perón, conectando de manera más ágil el sur del conurbano con la Capital.

Una reestructuración clave para los pasajeros del sur

La resolución oficial, publicada en el Boletín Oficial, establece que la tarifa urbana de la 197 busca beneficiar a los vecinos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes, que hasta ahora debían pagar pasajes con valor de tarifa suburbana en la 129.

Con esta medida, el transporte público en el sur del Gran Buenos Aires suma un nuevo actor, que ya comenzó a mover la rutina diaria de miles de pasajeros.