«La Nación no puso un centavo»: Watson con Kicillof en obra escolar histórica para mil alumnos en Varela

El intendente y el gobernador bonaerense recorrieron el polo educativo de La Carolina con dos escuelas en construcción. Kicillof advirtió: «Crisis laboral, alimentaria y social» con 200.000 empleos perdidos. La obra tiene 46% de avance y estará lista en marzo 2026

FLORENCIO VARELA — «La Nación no puso un centavo». La frase del intendente Andrés Watson resonó este martes en el barrio La Carolina, donde recorrió junto al gobernador Axel Kicillof la obra de un polo educativo histórico para mil estudiantes.

Watson marcó la diferencia: mientras la Provincia invierte en dos escuelas nuevas, el gobierno de Javier Milei no aportó financiamiento. Kicillof reforzó el mensaje con un diagnóstico duro: «Nuestro pueblo transita una crisis laboral, alimentaria y social».

La obra avanza al 46% sobre 5.260 metros cuadrados en el predio ubicado en el cruce de las calles 1124 con 1141, en Ingeniero Allan. El objetivo: que esté lista para el ciclo lectivo 2026 en marzo.

Mil vacantes en dos escuelas nuevas

El campus educativo que recorrieron Kicillof y Watson será el más grande de La Carolina. Un barrio que históricamente sufre déficit de infraestructura escolar.

El polo incluye:

Escuela Primaria: 12 aulas, 760 vacantes

12 aulas, 760 vacantes Escuela Secundaria: 6 aulas, 320 vacantes

6 aulas, 320 vacantes Complejo deportivo: tres canchas de fútbol 5

tres canchas de fútbol 5 Espacios verdes, parquizado, forestación y juegos infantiles

«Este polo evidenció la decisión política de Axel que inició con el Jardín Nº944 y continuó con estos dos establecimientos», destacó Watson durante la recorrida.

El intendente varelense detalló las características: «Dos escuelas con 760 vacantes en el primario y 320 en la institución de nivel medio, construcciones adecuadas, espacios verdes más tres canchas de fútbol 5».

Watson: «Una diferencia enorme con la Presidencia»

El intendente no dejó pasar la oportunidad de marcar contrastes entre Provincia y Nación.

«Una diferencia enorme respecto a la Presidencia de la Nación que no envió ni un centavo», sentenció Watson, apuntando directamente al gobierno de Milei.

Y destacó el rol de Kicillof: «Labor incansable del Gobernador en instrumentar innumerables estrategias y oportunidades para el desarrollo de la comunidad».

Watson también reivindicó la gestión municipal: «Un Municipio que pensó, invirtió, soñó con un Florencio Varela mejor y tuvo varias prioridades, pero una inamovible: la educación pública».

El mensaje era claro: frente al ajuste nacional, inversión provincial y municipal.

Kicillof: «200.000 empleos perdidos en la Argentina de Milei»

El gobernador bonaerense aprovechó la recorrida para hacer un diagnóstico político y económico del país.

«Nuestro pueblo transita una crisis de emergencia laboral, alimentaria y social», advirtió Kicillof ante funcionarios, concejales, consejeros escolares y representantes gremiales.

Y aportó datos concretos: «Muchas de las familias han perdido su trabajo en la Argentina de Milei, cerca de 200.000 puestos».

El gobernador también mencionó «un récord en la caída de la venta de productos masivos», vinculando la crisis económica con la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Para Kicillof, la obra que estaban recorriendo era la prueba de que el Estado provincial sigue invirtiendo pese a la crisis nacional.

La construcción del polo educativo en La Carolina tiene un avance del 46% sobre 5.260 m². Incluye dos escuelas para mil estudiantes y estará lista en marzo 2026. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

Sileoni: «No nos corrimos de nuestras convicciones»

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, también participó del acto y reforzó el mensaje oficial.

«No nos corrimos de nuestras convicciones», ratificó Sileoni, en una declaración que sonó a reafirmación ideológica en tiempos de ajuste.

El funcionario analizó el impacto de la obra «en la comodidad de las familias, con trabajo destinado tanto a docentes como auxiliares».

Y proyectó con entusiasmo: «Anhelo el inicio del próximo ciclo lectivo en marzo con mil pibes y pibas acá», poniendo fecha concreta a la inauguración del polo educativo.

OPISU: «Capacidad de salir de la emergencia»

Romina Barrios, directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), destacó el rol del organismo en la construcción.

Barrios precisó la misión de OPISU: «Demostrar la capacidad de salir de la emergencia, hacer obras de calidad en tiempo y forma».

Y valoró «la coordinación interáreas de un proyecto hecho con planificación; donde hubo necesidades, tuvimos la responsabilidad de traer soluciones».

El mensaje implícito era político: frente al caos, planificación. Frente a la improvisación, coordinación institucional.

«Lo hizo el Estado presente, no el mercado»

Kicillof cerró su intervención con una definición ideológica contundente.

«Terminar una obra que resolvió el Estado presente con recursos cada vez más escasos. No lo hizo el mercado», sentenció el gobernador.

La referencia al «mercado» apuntaba directamente a la filosofía libertaria del gobierno de Milei, que pregona la reducción del Estado y la confianza en la iniciativa privada.

Para Kicillof, esta obra es la prueba de que el Estado sigue siendo necesario para garantizar derechos básicos como la educación pública.

Participaron del acto:

Cristina Álvarez Rodríguez , Jefa de Asesores del Gobernador

, Jefa de Asesores del Gobernador Funcionarios provinciales y municipales

Concejales y consejeros escolares

Autoridades del ámbito pedagógico de la región

Representantes de fuerzas de seguridad

Dirigentes gremiales

La Carolina espera sus escuelas

El barrio La Carolina es una de las zonas más populosas de Florencio Varela. Históricamente sufrió déficit de servicios públicos, incluida la educación.

Este polo educativo representa una inversión estratégica para una comunidad que necesitaba más vacantes escolares.

Con 1.080 vacantes entre primaria y secundaria, el impacto será significativo para las familias del barrio y zonas aledañas.

La construcción continúa con 46% de avance. Si se cumple el cronograma, en marzo de 2026 las aulas estarán listas para recibir a los primeros estudiantes.

Mientras tanto, el mensaje político quedó claro: en tiempos de ajuste nacional, la Provincia invierte en educación pública. Watson lo dijo sin vueltas: «La Nación no puso un centavo». Kicillof agregó: «Lo hizo el Estado presente, no el mercado».Dos visiones de país. Una obra que las expone.