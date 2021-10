La municipalidad de Florencio Varela saldrá a controlar precios

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, confirmó hoy que el municipio saldrá a controlar este fin de semana el cumplimiento del congelamiento de los precios de 1.432 productos de consumo masivo dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior.

Los intendentes provinciales habían encabezado el último miércoles una reunión junto con el mandatario bonaerense y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para coordinar acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para ordenar los precios.

«Vamos a salir a controlar precios porque no es posible que esto suceda, que haya un abuso», manifestó por su parte, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, en declaraciones a Radio AM 750, tras lo cual añadió: «nosotros debemos controlar los intereses del pueblo trabajador».

Consultado sobre la capacidad del Municipio para realizar las acciones de fiscalización, Watson afirmó que Florencio Varela cuenta con «inspectores de defensa al consumidor», además de la «inspección general» que controla las condiciones de los comercios de cada rubro.

Por otra parte, afirmó que los municipios tendrán la potestad de realizar clausuras de no cumplirse con lo reglamentado.

«Si hay alguno que no cumple con la resolución se clausurará», manifestó Watson, y agregó: «la idea no es salir a buscar clausuras y algún ingreso económico a través de ellas, sino hacer que los comerciantes entiendan que no deben aumentar los precios y que hay un listado que deben respetar».

En Pilar también salen a controlar precios

«Lo primero que nos pidió el Gobernador (de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof) es que mañana (sábado) salgamos a la calle con los inspectores a fiscalizar los supermercados y los lugares donde habitualmente compra nuestro pueblo; y que el producto esté en la góndola y al precio que dice la resolución», anticipó el jefe comunal de Pilar, Federico Achával, en diálogo con Radio 10.

«Lo que vamos a hacer es salir a fiscalizar desde los municipios porque somos los que tenemos la capacidad territorial y la posibilidad de desplegar a nuestros inspectores», agregó Achával

Ambos intendentes apoyaron la medida de la Secretaría de Comercio Interior de retrotraer al 1 de octubre los precios de 1.432 productos de consumo masivo, y su congelamiento obligatorio hasta el 7 de enero próximo.

«Lo que se busca con esta medida tiene que ver con cuidar el bolsillo de nuestro pueblo, y garantizarle alimentos a precios accesibles teniendo en cuenta que hay un objetivo que es que el salario le gane a la inflación», enfatizó Achával.