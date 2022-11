La madre de El Noba contó cómo se le presenta en su casa

Vanesa Aranda es la mamá de «El Noba», el cantante de Florencio Varela que murió el 3 de junio pasado despúes de una internación por el accidente en moto que padeció y contó a un canal porteño como considera que su hijo se le presenta en su casa.

¿Viste que los colibríes están un ratito y se van? La semana pasada estuvimos en la casa de mi mamá y él estaba ahí. Y yo sé que era él. Ahí sí me di cuenta que era él. A veces estamos en mi casa viene, está y se va. Yo sé que es él», mencionó Aranda en la nota.

«No sé si es el mismo colibrí, pero es un colibrí. Yo a mi hijo lo llevó acá: en mi corazón, en mi mente, y siempre está, cotidianamente”, agregó la madre del cantante fallecido. Además, afirmó que “no es religiosa y no practica la fe”, pero que confía que su hijo es quien envía esas señales.

Por otra parte, Aranda defendió a su hijo cuando fue criticado por conducir su rodado a alta velocidad, sin patente y sin casco en el día del accidente, impactando con un vehículo Peugeot 308 color blanco. “Siempre lo voy a defender porque es mi hijo. Nadie me va a decir cómo fui como mamá o cómo fue él como hijo. Y en esas situaciones, yo siento que él me dice ‘Vamos Vanesa, vos podés’, porque siempre me decía eso”.