La lucha de un barrio contra la maldición de los carreros: ¿Se están tomando medidas suficientes?

La problemática de la acumulación de basura en la Diagonal Perito Moreno, a la altura del antiguo predio de Honda y la sede de Coodecop, es una fuente constante de preocupación para los residentes de Ingeniero Allan de Florencio Varela. Una vecina compartió con Infosur su frustración y preocupación por la persistencia de esta situación.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

La administración municipal había respondido a través de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación, anunciando el inicio de trabajos de limpieza y recolección de residuos el día 14 de septiembre. Además, se anunció la instalación de carteles que advierten sobre multas para aquellos que arrojan basura en la vía pública.

Sin embargo, la vecina destaca que las medidas pueden no ser suficientes para abordar el problema de raíz. «Es como si no les importan. Si no ponen a alguien para controlar a los carreros o si no arreglan bien la calle y mejoran la iluminación, seguirán pasando y no vendrán a limpiar hasta que la situación sea igual o peor que antes», advirtió la residente.

La problemática de los carreros, quienes aparentemente serían los principales responsables de la acumulación de desechos en el área, sigue sin encontrar una solución definitiva. La falta de control y las condiciones poco favorables de la zona siguen facilitando esta práctica que afecta la calidad de vida de los habitantes de Florencio Varela.

Ante este escenario, la comunidad aguarda con expectativas la respuesta de las autoridades municipales. La Diagonal Perito Moreno y sus alrededores no pueden continuar siendo víctimas de la maldición de los carreros. Se espera que las medidas anunciadas sean solo el primer paso hacia una solución más completa y sostenible para esta problemática que afecta a la comunidad local.