La Lucha de la familia Sanabria por descubrir la verdad tras la muerte de Nahuel

Por Romina Martínez Parfeniuk*

Familiares de Nahuel Sanabria, el joven brutalmente golpeado y fallecido dentro de la Distribuidora de Alimentos EMICAT en Ruta 36 y calle Neuquén de Florencio Varela, se manifestaron frente a la Fiscalía Descentralizada de Av. Pte Perón y Pringles.

Allí, la testigo presencial del incidente y la madre junto a la tía de la víctima presentaron una denuncia por las irregularidades en el certificado de defunción de Sanabria, que indica su muerte como no traumática en su casa de Bosques Norte.

Además, solicitaron las grabaciones de seguridad de la zona y de los locales colindantes. “No vamos a parar hasta que detengan a todos los que participaron en la muerte de mi sobrino. También queremos que se investigue a la policía y que se sepa porqué la Municipalidad no clausuró la distribuidora cuando fue la escena de un crimen” aseguró Doris Montiel, tía de Nahuel.

Según la familia, Nahuel Sanabria de 26 años murió entre las 16 y 16:30 del martes 19 de diciembre dentro de la Distribuidora de Alimentos EMICAT. Su muerte no fue natural ni en su casa como figura en el certificado de defunción firmado por la médica que realizó la autopsia en la Morgue de Ezpeleta.

Las pruebas de que no murió en su casa son contundentes: las imágenes de video y fotografías en las que se puede ver el cuerpo de Sanabria tirado en el suelo de EMICAT y luego cuando es sacado sin vida por personal de la Policía Científica.

También hay testigos del hecho. Una joven que acompañaba a Sanabria quien intentó ayudarlo cuando lo vio tendido y sangrando en el suelo de la distribuidora y fue tomada del cuello por un masculino. Luego la joven fue demorada por más de cinco horas en la comisaria Tercera cuando era testigo principal del caso y no sabía que había pasado con su amigo.

Contundente. La imágen de cuando el cuerpo sin vida de Sanabria es sacado de la distribuidora. ¿Por qué quieren hacer creer que murió en su casa?

Sanabria no murió de muerte no traumática

Los familiares de Nahuel muestran la última foto de él aquel 19 de diciembre junto a su abuela. Había pasado a visitarla y salió de allí con su amiga y algunas mercaderías. “El rostro de Nahuel una hora antes estaba sin golpes. Y nos lo devolvieron con la cara toda golpeada y las manos con moretones” comenta Doris Montiel, tía de la víctima.

Además la mujer explica “La autopsia que nos dieron dice que él tenía problemas cardíaco y les digo que eso es totalmente mentira. Yo crie desde chico a Nahuel, lo crie como mi hijo y nunca tuvo esa enfermedad, pueden buscar su historia clínica en el Hospital donde se atendía” y aclara “Ese día había ido a La Plata a buscar la medicación que tomaba que era anticonvulsiva “.

Según la testigo del hecho y los familiares de la víctima “Nahuel no murió de un problema cardiaco sino que fue sujetado y golpeado por un grupo de entre cuatro y cinco personas que finalmente ocasionó la muerte”. Lo que no concordaría con la autopsia en la que la galeno autopsiante asegura que el joven de 26 años murió en su casa y no en la distribuidora. Tampoco por los golpes recibidos en la distribuidora que dejaron en su rostro y manos hematomas.

Una de las últimas fotos de Nahuel Sanabria con su abuela.

“Me dejaron incomunicada cuando a mi amigo lo habían golpeado “

Fabiola de 31 años había acompañado ese 19 de diciembre a su amigo a La Plata, en el regreso en vez de bajar en la parada de Km 29 de la ruta 36 se pasaron y bajaron cerca de la ruta y calle 21. Según su relato, mientras esperaban el colectivo para la zona del puente de Bosques Nahuel fue a comprar un vino al local ubicado a metros de la parada. “ Cuando le voy a avisar que venía el colectivo veo que lo estaban golpeando entre 4 o 5 personas. Deje todo y vine a auxiliarlo porque estaba en el piso con sangre en la cara y ahí un hombre de barba me agarró del cuello y me sacó del lugar. Al toque vino la policía y un hombre de la policía quiso agarrarme y le dije que no me tocara que quería ayudar a mi amigo, pero después apareció una mujer y me subieron al móvil. Vivi un calvario porque me sacaron el celular y me trataron no como víctima” relató la amiga de Nahuel .

“La policía me trató como una delincuente. Me llevaron a la Comisaria Tercera, supuestamente como testigo de lo que pasó, pero me tuvieron hasta las 22 hs en encerrada en una habitación con una cama de cemento e incomunicada porque me sacaron el celular. En el trayecto pude escribirles a los familiares de Nahuel de lo que estaba pasando, si no sé qué hubiera sucedido. Que me digan que eso no fue atropello de la Policía” denuncia Fabiola , la única testigo del ataque a Nahuel quien radicó ante la Fiscal de la UFI 2 local un reclamo contra la policía de la seccional Tercera y para que se busque a quien la tomo del cuello.

Pedido de justicia por Nahuel Sanabria

Nahuel era cobraba el Potenciar Trabajo, estaba en una cooperativa del barrio Bosques Norte y era vendedor ambulante. Vivía con su mamá Alicia y hermanos, pero compartía sus días con tias, primas, primos, amigos y conocidos en la zona. Desde muy chico pasaba sus tardes en los talleres del Centro Comunitario “El Apoyo” que tiene hace más de dos décadas el Centro Angelleli en la calle Santa Teresita entre Chimborazo y Aconquija de Villa Clara en Bosques Norte.

“Queremos aclarar que Nahuel era un pibe que no se metía con nadie y desmentimos a los medios que salieron a decir que tenía antecedentes. Nosotros sabemos que él nunca estuvo preso y están los certificados del RENAPER” expresó Doris Montiel.

Además la mujer aseguró “No vamos a parar hasta que salga a la luz quiénes lo golpearon hasta causarle la muerte, quién es el dueño de ese lugar y qué tanto poder tiene para que la policía de la Comisaria Tercera aparezca rápidamente e intente tapar todo” remarca la tía de Nahuel Doris y decretó “ No nos importa la plata que tengan los de la distribuidora, nosotros plata no queremos, queremos justicia. No queremos que haya otro Nahuel muerto dentro de un local y que intenten taparlo porque somos una familia pobre” y sentenció “No podemos permitir que hayan matado a un pibe que no tenía antecedentes penales, no hacia mal a nadie. Fue a comprar un vino y lo dejaron tirado sin vida”.

Sospechosa foto policial

Mientras los familiares de Nahuel Sanabria se encontraban con carteles pidiendo justicia en la mano de enfrente de las Fiscalias Descentralizadas, se vivió una extraña situación con los agentes de la Policía Bonaerense enviados por la Comisaría Primera de Florencio Varela para custodiar la manifestación.

“Le digo a los chicos que se crucen en frente con los carteles que íbamos a ingresar a hablar con la Fiscal. Al rato vemos que viene cinco policías se penden de espalda a la calle y otro policía de pechera amarilla les saca una foto donde se ve a todos los familiares de Nahuel” denunció Doris y aclaró “Lo vimos muy sospechoso y nuestro amigo abogado los increpó dado a que entendemos que la foto era para individualizar a los que estábamos pidiendo justicia por mi sobrino” sentenció la mujer.

“En la forma en la que nos trataron los policías de la Comisaria Tercera y por esta actitud sospechosa de los efectivos de la Comisaria Primera, vamos a hacer una presentación en Asuntos Internos. Creemos que acá quieren tapar lo que pasó y nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias pidiendo justicia por Nahuel” anticipó Doris Montiel, tia de la víctima.

*Periodista especializada en judiciales