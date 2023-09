“La Juan Domingo” se reunió para apoyar a Massa Presidente y a Kicillof Gobernador

En un gesto de unidad y respaldo contundente, un grupo de destacados dirigentes peronistas de la Tercera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires se congregó hoy bajo el estándar de la agrupación «La Juan Domingo». En esta trascendental reunión, los líderes políticos manifestaron su pleno apoyo a las candidaturas de Sergio Massa para la Presidencia y de Axel Kicillof para la Gobernación de la provincia.

Con la mirada puesta en las elecciones que definirán el rumbo del país, tanto Massa como Kicillof consolidaron un valioso respaldo proveniente de «La Juan Domingo», una agrupación peronista compuesta mayoritariamente por ex diputados, senadores, intendentes y concejales bonaerenses. Este encuentro se erigió como un punto de partida crucial para coordinar esfuerzos en todos los distritos que componen la sección más densamente poblada de la Provincia de Buenos Aires.

Baldomero «Cacho» Álvarez de Olivera, referente de la agrupación, expresó con determinación: «Estamos trabajando junto a millas de compañeros de los municipios del sur de nuestra provincia para que en octubre gane el peronismo, militando todos los días, barrio por barrio». y casa por casa».

Entre los destacados participantes de esta reunión histórica se encontraron Adrián Verdini de La Matanza, Gualberto Ríos y Héctor Salatino de Florencio Varela, Ulises Costas de Quilmes, Heriberto Deibe y Eduardo Dipasquale de Lanús, Germán Bonnemezon de Almirante Brown, Sergio Godoy de Esteban Echeverría, así como también Baldomero «Cacho» Álvarez de Olivera y Facundo Chomicz de Avellaneda, entre otros distinguidos líderes políticos.