La investigación que revela cómo el narco opera en Florencio Varela | Leé la edición de Infosur

Solo 160 gramos de cocaína incautados en todo septiembre: los números que explotan el relato oficial sobre seguridad en Varela

Una red narco que facturaba 2 millones de pesos por semana operaba con total impunidad en pleno corazón de Florencio Varela. Mientras tanto, durante todo el mes de septiembre, las fuerzas de seguridad solo lograron incautar 160 gramos de cocaína en el distrito. Las cifras oficiales, a las que accedió Infosur en exclusiva, desmienten el relato del secretario de Gobierno Daniel Dono Leidi sobre una supuesta «baja delictiva».

El triple femicidio narco que sacudió al barrio Mayol destapó un secreto a voces: el narcomenudeo circula con naturalidad por las calles varelenses bajo las narices de las autoridades policiales y del área de seguridad del municipio.

449 delitos en un mes: la otra cara de la «inversión histórica en seguridad»

Los datos del Ministerio de Seguridad bonaerense son contundentes y preocupantes. En septiembre de 2025, Florencio Varela registró 449 hechos delictivos, de los cuales solo 160 fueron esclarecidos. Es decir, apenas un 35% de resolución.

Las estadísticas revelan:

46 robos o hurtos automotores : cero casos resueltos

: cero casos resueltos 80 robos comunes : solo 16 esclarecidos

: solo 16 esclarecidos 66 hurtos : apenas 11 resueltos

: apenas 11 resueltos 148 detenidos en total

Estos números contrastan dramáticamente con las declaraciones del secretario de Gobierno, quien horas atrás habló de «una disminución del delito y una inversión histórica en seguridad».

El testimonio que lo cambió todo: «Movían 2 millones por semana»

El caso que destapó la olla fue el triple narcofemicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. La investigación judicial reveló que la esquina de Avenida Hudson y San Nicolás funcionaba como una boca de expendio que movía hasta dos millones de pesos semanales.

Celeste Guerrero, una de las detenidas locales vinculadas al caso, aportó datos explosivos sobre cómo opera el narcomenudeo en Florencio Varela y sus conexiones con bandas narco transnacionales de la Villa 1-11-14 en CABA y Pompeya.

«Llamaron a la familia de una de las chicas mientras la torturaban», reveló Guerrero en un video difundido por su abogado Daniel Giaquinta. El crimen no fue un arrebato: fue una venganza calculada dentro de una red narco por un cargamento perdido que, según las declaraciones, podría haber sido de hasta 300 kilos.

«Acá la droga no se corta, se reparte»: el testimonio de los vecinos a Infosur

Los vecinos de la Avenida Hudson lo saben, lo viven, pero pocos se animan a decirlo en voz alta. «Vienen en moto, dejan los envoltorios y se van. Nadie los para», cuenta un frentista de la zona a Infosur.

La pregunta que resuena en cada esquina del barrio es siempre la misma: ¿quién controla? ¿Por qué el narcomenudeo opera con tanta naturalidad mientras los procedimientos policiales apenas alcanzan para incautar 160 gramos en todo un mes?

La ruta del terror: cómo fue la última noche de las tres jóvenes

La investigación judicial reconstruyó con precisión la logística del triple femicidio. Todo comenzó poco después de las 21 horas del 19 de septiembre en una esquina de Parque Chacabuco, en la intersección de Avenida Cobo y Crespo.

Las cámaras de seguridad captaron el encuentro de cinco hombres y una flota de vehículos:

Una camioneta Chevrolet Tracker blanca

Un Renault 19 gris

Un Volkswagen Fox blanco

Un Chevrolet Cruze negro

Un Volkswagen Virtus gris sin patente

Entre los identificados aparece Víctor Sotacuro Lázaro, con bermuda celeste, remera blanca y gorra, quien llegó en el Renault 19. Lo acompañaban «El Loco» David y Alex Ydone Castillo, prófugo y señalado como dueño de la droga robada que habría motivado el crimen.

El encuentro duró apenas tres minutos. Luego, los vehículos se dispersaron rumbo a Florencio Varela, hacia la casa de la calle Chañar en el barrio Mayol donde se consumaría la tragedia.

Los números que el Municipio no quiere mostrar

Estos datos oficiales son guardados «bajo siete llaves» en Florencio Varela, según confirmaron fuentes del distrito a Infosur. La brecha entre el discurso oficial y la realidad delictiva es cada vez más evidente.

Mientras el secretario de Gobierno habla de éxitos en seguridad, los vecinos conviven diariamente con:

Bocas de venta de droga a la vista

Robos sin resolver

Un narcomenudeo que factura millones

Incautaciones insignificantes que no reflejan la magnitud del problema

LEÉLA EDICIÓN COMPLETA DE INFOSUR

Accedé al flipbook digital y leé página por página toda la investigación, testimonios exclusivos, mapas del circuito narco y las estadísticas completas que revelan la verdadera situación de seguridad en Florencio Varela.

Navegá la edición como si tuvieras el diario en tus manos. Todas las notas, fotos, infografías y datos duros en formato digital.

Lo que encontrarás en la edición impresa:

Más noticias de esta edición:

Se dividió el Complejo Penitenciario de Florencio Varela

El Ministerio de Justicia provincial reorganizó el sistema carcelario y separó en dos el histórico complejo varelense. Conocé a las nuevas autoridades y qué unidades quedaron bajo cada jurisdicción.

Luna Molinari: la primera varelense con DNI por Ley de Identidad de Género

La historia de resistencia, solidaridad y lucha de una referente trans del barrio Villa Hudson que hoy sigue reclamando derechos y acompañando a su comunidad.