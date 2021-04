La increíble historia de Raúl, el hombre que le ganó al coronavirus y a la desesperanza

Le pasaron todas a este hombre de 45 años que permaneció internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de El Cruce. En abril del año pasado se separó de su mujer y quedó solo a cargo de sus siete hijos. En julio de ese mismo año le detectan COVID 19. Su internación duró seis meses. Mientras tanto sus hijos debieron quedarse solos. Priscila una de sus hijas de 20 años fue un pilar fundamental. Ella se encargó de cuidar a sus hermanos, mientras su padre estuvo internado también atravesaron el COVID pero salieron adelante. Siempre juntos en su casa del barrio La Carolina II de Florencio Varela con la esperanza de reencontrarse con su padre.

Raúl, sobreviviente del coronavirus

Raúl peleó como un león así lo recuerda el equipo de kinesiólogía y el amor por sus hijos fue el motor para salir adelante. Ingresó con 115 kilos y bajó 51.

“Un día comencé a sentirme mal y fui al hospital Mi Pueblo de Varela me internaron y a los pocos días me derivaron a El Cruce, cuando llegué estaba muy mal solo recuerdo que me durmieron y ya no recuerdo nada más”, expresó Raúl. En ese lapso que él estaba luchando por su vida en la unidad de terapia intensiva conectado a un respirador, sus hijos Raúl de 23 años, Priscila de 20 años, Jonathan de 19 años, Lautaro de 15 años, Mía de 13 años, Sabrina de 9 años y Eva Luna 5 años se cuidaban entre ellos.

El regreso al hospital después del Covid

Después de tres meses de su alta, Raúl ingresa al hospital junto a su hija para ser entrevistado. La nota la realizamos en el mismo patio al que salió por primera vez “recuerdo que a este jardín me sacaron los médicos, enfermeras y kinesiólogos el 1 de enero de este año después de estar seis meses en una cama”, recordó con emoción.

Raúl es un sobreviviente de la guerra contra COVID, estuvo a punto de perder su vida en medio de la internación. Estuvo un mes en coma pero todo el equipo de salud del HEC lo asistieron para que salga adelante.

El COVID le dejó secuelas en su brazo derecho, quedó debilitado sin fuerza debido a que en la terapia por su severo cuadro respiratorio debían pronarlo, es decir rotarlo y ponerlo boca abajo y de costado para aliviar sus pulmones. Aún no puede dormir boca arriba por los problemas respiratorios que aún padece. Sin embargo, este hombre con gran fuerza de voluntad y el amor de sus hijos, su familia y sus amigos sigue adelante.

“Estoy muy agradecido a todo el personal del hospital que me volvió a la vida. Yo no creía en el virus, pero me contagié y me dejó seis meses internado y casi pierdo la vida. Con el Covid-19 no se jode les pido a todas las personas que se cuiden y cuiden a sus seres queridos. Es muy difícil y doloroso transitar esta enfermedad”, sostuvo Raúl.

Fuente: dirección de comunicación Hospital de Alta Complejidad Néstor Kirchner El Cruce Florencio Varela