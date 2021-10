La importancia de sacar la VTV en La Plata

Solo se salvarán de pagar la VTV los jubilados, discapacitados y pensionados que cobren el haber jubilatorio mínimo y que sean titulares de un vehículo que este exento del pago de patente. El resto tendrá que pagar e imprimir su justificante para entregarlo el día de la revisión, no siempre es obligatorio, pero te hará ir más seguro.

Si todavía tienes en mente acudir a la planta sin turno, piensa que no eres el único que lo hará. A no ser que seas el primero de los primeros, siempre habrá alguien delante tuyo.

La Verificación Técnica Vehicular, comúnmente conocida como la VTV en Argentina es más que un trámite. Se trata de una revisión de nuestros vehículos que asegurará que están bien y por lo tanto nos dejarán circular sin problemas. Esta es obligatoria en todas las ciudades y La Plata no iba a ser una excepción. Por lo que si no sabes porque es importante sacar la VTV o donde puedes sacar un turno, en este post te sacaremos de dudas.

