La ilusión varelense rumbo a los Juegos Bonaerenses

Con los primeros rayos del amanecer reflejándose en el Polideportivo Municipal “La Patriada”, una marea de mochilas, abrazos y camisetas celestes y verdes rompió el silencio de la madrugada. Eran las y los 290 representantes de Florencio Varela que partían rumbo a Mar del Plata para disputar la gran final de los Juegos Bonaerenses 2025.

La partida tuvo más clima de fiesta que de despedida. Entre risas, mates y banderas, el intendente Andrés Watson saludó uno por uno a los jóvenes que subían a los micros. “Lucharon por un sueño: demostrar la práctica, la emoción, el esfuerzo que destinaron todo este tiempo”, les dijo, mientras las familias acompañaban con aplausos desde las veredas.

El jefe comunal remarcó “el orgullo de contar con representantes dispuestos y dispuestas a poner a nuestro partido en lo más alto”, una frase que se ganó la ovación de los padres y docentes presentes.

A su lado, la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva, destacó que los Juegos “son una política pública vital en materia de educación e inclusión, posible gracias al impulso del gobernador Axel Kicillof”. En su voz se notaba la emoción: después de meses de entrenamientos, ensayos y competencias locales, el sueño de miles de chicos y chicas varelenses se hacía realidad.

Entre ellos, Thiago, de La Capilla, acomodaba sus zapatillas de atletismo con un objetivo claro: “Obtener un lugar en el podio. Participé en 2023, salí quinto, y esta vez me propuse superarme”, contó con una sonrisa confiada.

A unos metros, Rebeca y Santiago, de la Escuela Técnica N°1, revisaban los cables de su robot artesanal. Integran el equipo de triatlón de robótica, una de las categorías más innovadoras del certamen. “Trabajamos todo el año. Preparamos el dispositivo a mano, con impresión 3D y unimos pieza por pieza”, detallaron. Más allá del resultado, dijeron tener una meta compartida: “Triunfar, pero principalmente pasarla lindo y disfrutar”.

En otro rincón, Sebastián, de Don José, afinaba sus rimas para la categoría Freestyle. “El año pasado no pude llegar a la última etapa, esta vez fue mi oportunidad”, dijo, con una mezcla de calma y adrenalina. Antes de subir al micro, dejó una frase que quedó resonando: “Voy con la mente tranquila, pero con las ganas de traer el primer puesto”.

La comitiva permanecerá en Mar del Plata del 13 al 18 de octubre, representando a Florencio Varela en disciplinas deportivas, culturales y tecnológicas.

El viaje no solo lleva ilusiones, sino también la marca de una comunidad que sigue apostando por sus jóvenes, por la inclusión y por el talento local.