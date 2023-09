La fuerte crítica de Kicillof a Milei en Varela: “Más choreo y curro no se consigue”

En un encendido discurso durante la inauguración de un jardín de infantes y un paso bajo nivel en Florencio Varela, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, acusándolo de pertenecer a «la casta» debido a su participación en las privatizaciones de la década del ’90.

«¡Haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos es choreo y curro, Milei! Eso es afanarse la guita de los que laburan. Vos viviste de eso y cobraste de eso», aseveró Kicillof, visiblemente enérgico. El mandatario bonaerense compartió su propia experiencia como víctima de las extintas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), subrayando los perjuicios que sufrieron los contribuyentes durante dicho período.

En un claro tono de campaña, Kicillof señaló que Milei no puede desvincularse de su pasado laboral en empresas como Máxima AFJP y Aeropuertos Argentina 2000, afirmando que estos antecedentes evidencian sus vínculos con las privatizaciones y su afinidad con las políticas que, según el gobernador, perjudicaron a los trabajadores ya la sociedad en general.

«Ninguna familia puede votar a los que le quieren arancelar el jardín de infantes o la escuela. Díganles a los jubilados que quieren volver a las AFJP. Yo fui víctima de esa estafa. Me sortearon y me pusieron en una AFJP. Yo aportaba y la «Plata iba a la cuenta de un banco, que la cobraba con una comisión. Cuando los laburantes sumamos, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas. Fue una estafa», denunció Kicillof, resonando con indignación.

Kicillof en claro tono de campaña

El gobernador instó a la ciudadanía a reflexionar sobre las implicancias de sus votos, subrayando que esta elección no constituye un mero ensayo, sino que determinará el rumbo de Argentina para los próximos 20 años. «Ni los jubilados, ni los estudiantes universitarios, ni los laburantes pueden votar a la derecha», enfatizó, instando a los votantes a elegir con el corazón en pos del bienestar de la patria.

Al concluir su discurso, Kicillof anunció importantes proyectos para el distrito, destacando la promesa de entubar el arroyo San Juan, lo que sin duda marcará un hito en la infraestructura de la región.

El enfrentamiento verbal entre Kicillof y Milei promete mantener la atención de la opinión pública en el contexto electoral, mientras los candidatos continúan delineando sus propuestas y estrategias de cara a los cómicos venideros.