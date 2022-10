La Feria del Libro de Varela es un éxito

La primera fecha de la Feria del Libro de Florencio Varela, que hasta ahora es un éxito, contó con la presencia del reconocido escritor y guionista –Pedro Saborido– quien propuso una distendida charla que transitó por diversos conceptos con la esencia del conurbano como principal premisa.

“Un cierre extraordinario para esta primera jornada: un recorrido por distintos temas para abordar la realidad desde una óptica de humor que sólo Pedro pudo imprimirle”, destacó el intendente –Andrés Watson– al finalizar el encuentro dispuesto en la carpa emplazada frente al edificio municipal.

Respecto a la importante convocatoria en la 15ª edición de la Feria del Libro de Florencio Varela, el Alcalde señaló: “Pasaron más de 1000 vecinos y vecinas que disfrutaron los diferentes espacios: lectura, entretenimientos, shows musicales”.

“Planificamos la educación como un eje de gestión, con obras de infraestructura en los establecimientos, pero también proyectamos estrategias con un aporte al acervo cultural de los y las varelenses”, manifestó.

En su disertación, Saborido reflexionó sobre “construir identidades a partir de entender las cosas buenas y no dejarse narrar por los demás”. El productor de “Peter Capusotto y sus videos” apostó a pensar en el territorio del Gran Buenos Aires desde una mirada “activa y optimista”.

El director de cine, teatro, radio y televisión instó a un público tanto atento como expectante a “sostener sus sueños, mantener sus deseos” para reproducir aquello positivo de lo propio.

Erik Duarte caminó apenas unas cuadras para escuchar a su gran referente. Cuando vio el posteo de Instagram sobre su participación en la Feria no lo podía creer. “Estuvo buenísimo. Tenerlo tan cerca de casa, que fuera gratuito, una locura”, exclamó el joven.

El mandatario comunal -Andrés Watson- protagonizó la apertura formal de la cumbre literaria, cultural y educativa gratuita durante una ceremonia efectuada en el escenario principal del evento, montado en el centro de la plaza San Juan Bautista: inicio oficial de las actividades previstas durante la primera jornada.

“Una de las propuestas más importantes que, históricamente, desarrolló el Municipio con la educación como eje transversal y la diversidad un factor determinante no solo en la conformación de la grilla sino en la consolidación de nuestra identidad ciudadana”, remarcó el titular en el Ejecutivo local.

En ese contexto, la máxima autoridad distrital subrayó la trascendencia de “incentivar la lectura a pesar del avance en la utilización de la tecnología o la modernización en los procesos de acceso a la información”. “Una costumbre para mantener, alimentar o incorporar en búsqueda de conocimiento”, afirmó.

Pedro Saborido en la Feria del Libro que es un éxito de convocatoria.

Por último, el Alcalde señaló la heterogeneidad en el cronograma de una iniciativa que nucleó a representantes de diferentes ámbitos en charlas, disertaciones, talleres, presentaciones o exposiciones con múltiples temáticas: teatro, música, poesía, derechos humanos, humor y medio ambiente, entre otras.

El jefe regional de Educación Estatal Región IV -Pablo Vinuesa- marcó “la oportunidad de transmitir a las nuevas generaciones de niños, niñas, adolescentes e incluso adultos el amor por los libros: auténticas fuentes de datos donde encontrar certidumbre”. “Una feria impresionante para disfrutar en toda su magnitud”, recomendó.

En sintonía, su par en DIEGEP Región IV -Leonardo Gómez- destacó la labor articulada entre todos los efectores del sistema pedagógico en el partido por un objetivo común. “Lo vivimos como una gran fiesta de la enseñanza donde todos y todas trabajamos en absoluta armonía”, describió.

Un paseo de palabras en la Feria del Libro

El Intendente recorrió junto a las autoridades un sector de la carpa dispuesta frente al edificio municipal donde dialogaron con encargados o encargadas en los stands pertenecientes a librerías, editoriales, bibliotecas populares e interactuaron con expositores y concurrentes.

Como alma máter de “Petro Book”, Ricardo compartió el estreno de su nuevo proyecto: “Conejo Blanco”, un cómic publicado tan sólo diez días atrás y exhibido de modo exclusivo en su puesto. “Nada mejor que tener un texto escrito entre nuestras manos para estimular la imaginación o descubrir nuevos mundos”, reflexionó.

El intendente Andrés Watson recorrió la Feria del Libro.

“Pepo” fue fundado en mayo de 2011 como un emprendimiento familiar de inexorable crecimiento en los últimos años a pesar de la pandemia. Su ideóloga -Viviana- explicó la tarea con contenido infantil, escolar y juegos didácticos. Consideró a su participación como “una chance de exprimir al máximo nuestro potencial para profundizar la expansión de una idea cuya aceptación superó las expectativas”.

Sofía y Tiara, estudiantes de 2ºA en el Instituto “San Juan Bautista”, terminaron sus clases e inmediatamente cruzaron a “descubrir que había para leer”. Ambas confesaron su gusto por la poesía e incluso la filosofía. “Vinimos a buscar buen material para sumar a la biblioteca”, coincidieron.

La quinceava edición fue declarada de interés municipal mediante el Decreto Nº2254/22 y diagramada en cuatro días consecutivos con más de 80 disertaciones, un café literario más patio de comidas: miércoles 12, jueves 13, viernes 14 más sábado 15 de octubre de 10 a 20 hs. con acceso libre y sin costo.

Mauro Szeta: “Hay un montón de gente atrapada con el true crime y los casos policiales”

El reconocido periodista invita a los y las varelenses a compartir un encuentro plagado de enigmas por resolver el sábado 15 de octubre a las 17 hs. en el escenario central del evento literario programado por la Comuna en la plaza San Juan Bautista.

En la última jornada de la propuesta municipal, el escritor relanzará su libro “Secretos Sagrados” que aborda, según cuenta Szeta, sucesos “de curas abusadores de niños y la protección institucional de la Iglesia”.

Durante la charla, el comunicador propone un repaso por los acontecimientos más resonantes del último tiempo que atrapan a la opinión pública. “Hablaremos sobre hechos de la actualidad con detalles poco conocidos. Me gusta mucho conectar con el público y responder sus inquietudes. La idea es pasarla muy bien juntos”, señala.

Respecto a su vínculo con el género, el integrante de “Cortá por Lozano” rememora: “Mi llegada al rubro es atípica”. Recuerda de chico solo interesarse por “los suplementos deportivos, en particular, con lo vinculado a mi equipo de la niñez: Atlanta”. “A los 17 años, al terminar la secundaria, mi mamá comienza a estudiar periodismo, yo me engancho atrás de ella y desde entonces, hace 32 años, que me especializo en criminales”, puntualiza.

“Hay un montón de gente atrapada con el true crime y los casos policiales a través de series, podcasts. Es impensable antes que una noticia de este tipo sea tapa de diarios. Lo mismo con noticieros que ocupan mitad de un programa con estos temas”, reflexiona el autor.

Sobre este auge, afirma: “No le encuentro una explicación concreta”. “A veces pienso que puede ser una relación extraña que tenemos con lo oscuro”, evalúa. “También es cierto que las historias que tienen misterio y nos hacen preguntarnos qué pasaría si nosotros o alguien cercano estuviera implicado en algo similar, siempre nos conmueven”, concluye.

Alejandra Darín y la poesía como una experiencia artística en la vida cotidiana

El viernes despierta cierto optimismo, acerca a las personas al descanso, disfrute y el Municipio fija en el calendario para el 14 de octubre una cita destinada a la distención junto a Alejandra Darín y Juano Villafañe en el salón auditorio del evento local -ubicado en la Plaza San Juan Bautista- desde las 19 hs.

“La idea es tener una charla sobre lo que incide en nuestra vida cotidiana, una mirada artística que puede derivar hacia muchísimos lugares”, cuenta Darín sobre un encuentro ideado “como entre amigos sobre la creatividad bajada a tierra, en el día a día”. En este sentido, expresa: “Aparte de dar algo, espero llevarme un aprendizaje. La oportunidad de hablar sobre poesía siempre es una aventura”.

El género literario toma un rol influyente en la identidad de la presidenta de la Asociación Argentina de Actores desde su nacimiento: tanto con su padre como madre intérpretes en cine, radio, teatro y televisión más la elección de su segundo nombre en honor a Gabriela Mistral.

Considera “imprescindible” no solo “tener la posibilidad de crear, sino recibir; el arte nos conecta a través de la emoción” que por medio de la palabra, en verso o en prosa constituye “una de las herramientas más valiosas”.

Por último, califica como “fundamental” el rol del Estado en la gestión de la iniciativa no solo porque “es lo justo” sino por ser una “propuesta vital”. “Esas son políticas que deben tratar de garantizar que todos tengamos acceso”, concluye.