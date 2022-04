La familia del subcomisario Jorge Gutiérrez dijo que la Policía los dejó solos

Familiares del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, asesinado en 1994 cuando investigaba maniobras de contrabando vinculadas a la llamada «Aduana paralela», declararon en el nuevo juicio y coincidieron en que tras el crimen no contaron con el respaldo de la Policía.

En la segunda jornada del juicio que tiene en el banquillo de los acusados al ex cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), Alejandro Santillán, y al ex efectivo de la bonaerense Francisco Mostajo, declararon Nilda del Valle Maldonado, viuda de Gutiérrez; sus hijos Jorge, David y Marilyn; su hermano, el ex intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, dos policías y un maquinista.

“Fue una jornada emocionante por el relato que hizo la familia que hace 28 años que pide justicia”, indicó a Télam Lucia Extremera, una de las abogadas querellantes, quien indicó que la esposa y los hijos del subcomisario “hicieron hincapié en cómo les cambio su vida de un segundo para el otro”.

“Todos los integrantes manifestaron que no tenían respaldo de la Policía, que los dejaron solos”, destacó la abogada, tras casi doce horas de audiencia.

Extremera indicó que “a los hijos se les consultó cómo fue su vida, qué estaban haciendo en ese momento” y detalló que hubo momentos emocionantes como cuando su hija Marilyn recordó que “una noche lo encontró a su padre en la cama lagrimeando y ella le secó las lágrimas con las manos como hacía él cuando ella lloraba”.

Por su parte, el ex intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, según indicó la letrada, “hizo hincapié en la investigación posterior, en el día que se enteró del homicidio, cuando fueron a hacer el reconocimiento del cuerpo, cómo llegó la comisión investigadora y cómo, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pudieron llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Además, declararon tres testigos más de la causa, entre ellos dos policías que participaron de la investigación del asesinato. Este miércoles se desarrollará la tercera audiencia, pero la letrada evitó dar precisiones sobre la identidad de los próximos testigos. La Justicia de La Plata comenzó a juzgar ayer a Santillán y Mostajo por el delito de «homicidio agravado por alevosía».