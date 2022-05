La entrada de FBSOK al mercado colombiano de la transmisión en vivo está produciendo el efecto de mejorar a los competidores en general

El mayor cuello de botella frente a la nueva tecnología sigue estando en el ámbito del ancho de banda. Teniendo en cuenta los cambios dinámicos y rápidos del terreno de juego, mantener el ritmo de la transmisión en tiempo real y sin sufrir pérdidas sigue siendo un problema complicado. La transmisión tradicional es una captura de imágenes de enlace estéreo con múltiples cámaras, incluyendo drones. Por muy fluidas que sean las imágenes, no se puede garantizar el efecto de inmersión.

You may like