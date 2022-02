La enorme tarea en Varela de la ONG Módulo Sanitario

Convocan a voluntarios para construir baños dignos a familias de Florencio Varela.

La postal parece de otro siglo, pero es actual. Se calcula que unos 75 mil varelenses, de los 6 millones de argentinos, no tiene inodoro en su baño. Y es un drama que alerta desde el 2015 a una Organización No Gubernamental (ONG) Módulo Sanitario que está convocando para el fin de semana del 12 y 13 de marzo a la titánica tarea solidaria en Florencio Varela.

En rigor, lo que construyen es justamente un módulo sanitario (lo que da nombre a la organización), que consta de baño, ducha con agua caliente, y una bacha.

Un drama de seis millones de argentinos

La problemática de que habla afecta a demasiadas personas en la Argentina, donde 6 millones de personas no tienen baño (el 15% de la población). La propia organización ofrece algunas imágenes que grafican el tamaño de este número: es equivalente a 85 canchas de River llenas o 2400 teatros Colón llenos, o dos veces la población de Uruguay, o dos veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La lista de paralelismo podría seguir.

Además, 14 millones de personas en el país no tienen acceso a cloacas ni agua corriente ni gas de red. Y hay 1 millón de casos de diarrea aguda por año, una de las principales causas de muerte infantil. ¿Cuál es el principal método para prevenir la diarrea infantil? El lavado de manos. La misma herramienta sanitaria que cumple un rol clave en la pelea contra el coronavirus, la higienización.

Mucho se dijo que el COVID es un virus que afecta a todos por igual, pero en un país donde el 15% no tienen baño a disposición, ¿cómo puede pensarse que están en las mismas condiciones para prevenirse?

El problema a nivel mundial

La falta de baños no es un problema exclusivamente local. En el mundo, 1 de cada 3 personas no tienen baño según la organización estadounidense Wash. Según un informe de UNICEF del 2019, 4.200 millones de personas (más de la mitad de la población mundial) no disponen de saneamiento seguro, y 673 millones de personas defecan al aire libre y no tienen acceso a un inodoro. Y según la Organización Mundial de la Salud, 800 niños y niñas menores a 5 años mueren por día en el mundo debido a enfermedades diarreicas causadas por la falta de agua, saneamiento e higiene.

Qué es Módulo Sanitario

Ante ese panorama, Módulo Sanitario nació hace siete años para intentar mejorar la vida de muchas familias de diferentes asentamientos del país. Desde su comienzo en 2015 a hoy, ya construyeron más de 600 módulos sanitarios en diferentes provincias (Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, Mendoza y Tucumán). Esto alcanzó a 2500 personas, de los cuales cerca de 1200 son niños y niñas. Durante el 2020, su labor creció drásticamente: además de los módulos construídos, entregaron 17 mil kits de higiene que alcanzaron aproximadamente a 74 mil personas (17 mil familias en 60 barrios vulnerables). Según datos que comparte la misma ONG, desde su creación a hoy, invirtieron 550 mil dólares y -según estiman- le ahorraron al Estado en materia sanitaria 2.2 millones de dólares.

La organización está convocando para el fin de semana del 12 al 13 de marzo a la primera construcción del año que será en Florencio Varela.

Hay tres tipos de módulos sanitarios que instalan: el modelo para vivienda de emergencia (se monta en dos días y se anexa a la vivienda de la familia), el modelo progresivo (se adapta a todo tipo de vivienda nueva), y el baño definitivo (se instala en un día y tiene “paredes sandwich”). Todos tienen ducha con agua caliente, inodoro y pileta para lavarse las manos.