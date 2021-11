LA EMPRESA XSOLLA AYUDA A LOS DESARROLLADORES ARGENTINOS DE JUEGOS DE MOVILES A AUMENTAR SUS INGRESOS UN 40%

Up Next

En 2020, las carteras digitales y en los dispositivos móviles suponían un 45% de las transacciones de pago de comercio digital en el mundo, por lo que la cartera digital se ha convertido en el método de pago más popular. Se estima que este número crecerá hasta más del 60% en 2025. Los consumidores tienden a pagar con las carteras en dispositivos móviles en países como Malasia y la India, y otras regiones en la que las tarjetas de crédito no son el principal método de pago. Al instalar la solución Xsolla Web Shop, los desarrolladores tienen acceso a más de 700 métodos de pago, entre los que se incluyen los más populares en el Sudeste Asiático. Para más información sobre Xsolla Web Shop y cómo mejorar el negocio de juegos para móviles, los desarrolladores argentinos pueden visitar xsolla.pro/web-shop .

A través de Xsolla Web Shop para juegos de móviles , los desarrolladores argentinos pueden aumentar sus ingresos hasta un 40% sus ingresos y llegarán a nuevos jugadores en regiones en las que antes no estaban presentes. Esta solución resuelve muchos de los desafíos a los que se enfrentan los desarrolladores, como la visibilidad, los márgenes de beneficios en declive, falta de control sobre la experiencia de usuario, acceso a métodos de pago locales, publicidad en diferentes plataformas, adquisición de usuarios más eficiente y colaboración real con creadores e influencers, entre otros.