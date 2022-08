Juzgan a un hombre por el presunto abuso sexual de su esposa

El Tribunal Oral 2 de Florencio Varela comenzó a juzgar a un hombre del barrio La Carolina por el presupuesto abuso sexual y amenazas a su esposa en la vivienda que compartían a inicios de noviembre de 2018.

Los magistrados Dres. Zurzolo Suárez, Gonzalez Aguirre y Stremel escucharon al fiscal Dino Maistruk quien en su alegato de apertura narró el caso denunciado en los primeros días de noviembre de 2018, del cual habría sido víctima (S. D.R) una joven madre de la localidad de Ingeniero Allan y por la cual se encuentran detenido su concubino (Jonathan D.) y padre de sus tres hijos por el presunto delito de abuso sexual de la denunciante mediando el uso de arma de fuego.

Como primer testigo declaró la propia víctima, una joven de entre 26 y 28 años que manifestó hacer conocido a sus 14 años al imputado, con el cual compartió diez años de su vida y con el que tuvo tres hijos.

La mujer remarcó que previo al hicidente que derivó en la denuncia y detención del padre de sus hijo, su concubino la celaba, maltrataba verbal, psicológica y físicamente.

Sobre el abuso del cual habría sido víctimas contó que Jonathan D., enojado por un infidelidad de ella la habría obligado a mantener relaciones sexuales » Le dije que no quería saber nada, que ya le alcanzaba con lo que me había hecho y me obligó a tener relaciones con él» relató la mujer quien aseveró que su pareja en la jornada del 1/11/18 le apuntó con un arma de fuego la golpeó en varias partes de su cuerpo y la obligó a practicarle sexo oral.

» Accedí a hacer lo que el me pedía por miedo. Me había golpeado esa vez y otras veces antes» recordó la mujer quien atestiguó que radicó la denuncia por los golpes y que en la Comisaría de la Mujer y la Familia tomó conciencia de que lo que había vivido aquella noche era un abuso sexual.

«Conté en la Comisaría que el me obligó a hacele sexo oral apuntándome con el arma y que a la noche me había obligado a tener sexo con él que yo no quería y que eso era un abuso» dijo y aclaró » creía que como era su mujer debía hacer todo lo que él me decía. Él me hizo creer eso que como él trabajaba y nos daba todo yo tenía que hacer lo que él decía sin chistar» sentenció.

En otro tramo de su relato, manifesto que días después de dejar la vivienda familiar al acercarse a la casa que compartía con Jonathan, la quemó en sus partes íntimas. También declararon peritos – médico legista y psicólogo. El médico que reviso a SDR fue contundente al hablar de que el relato de la mujer concordaba con todas las lesiones que encontro en su cuerpo. En tanto, la psicóloga aclaro que en la entrevista que mantuvo con la víctima se evidenció el temor que le tenía SDR a Jonathan.

En la jornada de este martes continuarán con la segunda audiencia de este caso en el TOC 2 de Florencio Varela.