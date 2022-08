Justicia por Ivana Correa, su mamá ruega que alguien atrape al femicida de su hija que lleva años prófugo

“Todo sigue igual. Dicen que la DDI no lo encuentra y sigue prófugo”, expresó Liliana Correa, la madre de Ivana. La mujer está destrozada. “Siempre espero alguna novedad del tipo que mató a mi hija”, relató.

A 11 años del femicidio de Ivana Correa, su madre no puede asimilar su pérdida. Mucho tiene que ver que el crimen siga impune: Roberto Almirón, el hombre que la roció con alcohol, le prendió fuego y la mató en 2011, fue condenado por un Tribunal de Lomas de Zamora a 18 años de prisión, de los que solo cumplió quince días, y hoy c ontinúa prófugo.