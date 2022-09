Jurado popular condenó al último vinculado a la violación grupal de Santa Rosa – ampliación

Desde pasadas las 9 de la mañana del martes 13 comenzaron a acercarse los jurados elegidos en la audiencia de preselección del lunes 12. La auscencia de jurados hizo que muchos debieran ser trasladados al TOC por la fuerza pública. Finalmente, la audiencia comenzó pasadas las 15:45 y finalizó más allá de la 1 de la mañana del miércoles 14. El resultado: 12 ciudadanos declararon “Culpable” a Enzo Javier González, el último imputado por la violación grupal de la que fue víctima Victoria Mateluna y que en diciembre pasado fueron condenados otros sujetos por un tribunal colegiado en Quilmes.

El juez Raúl Sequeiros fue el encargado de coordinar el desarrollo del juicio y de informar a los jurados el protocolo del mismo.

A lo largo del debate, el fiscal, Dino Maistruk; la abogada que patrocina a la víctima, Victoria Mateluna, doctora María Elena Colombo, interrogaron a sus testigos: la víctima; del exnovio de la adolescente; su hermano y una perito en psicóloga.

Mateluna ante los jurados fue contundente y relató lo vivido aquella jornada –noche del 29 y la madrugada del 30 de marzo de 2019- cuando asistió a una “juntada” y fue violada por casi una docena de hombres.

Sobre el ahora condenado aseveró “No voy a denunciar a nadie que no haya visto. A Enzo lo denuncié por qué lo vi en la habitación. No estoy acá para involucrar a gente que no estuvo”.

Los defensores oficiales, Daniel González Stier, Ignacio Tranquilini, Facundo Ferrari y Lorena Montiel dieron a conocer al juez la voluntad del imputado González de brindar su relato: “Yo a esa vivienda no ingrese. Nunca entré a esa vivienda. No hay pruebas, ni ADN. Quiero que se sepa mi verdad” fueron algunas de sus expresiones entre las que aclaró que “perdió a su familia por la causa” y recalcó “a Victoria no la conocía”.

Alegatos

El fiscal Maistruk, dio cuenta de la veracidad del relato de la víctima basado en su relato fundamentado con las condenas dadas a otros 10 hombres en 2021.

A su turno, la letrada que patrocina a la víctima, Dra. María Colombo fue contundente al explicarle al jurado popular que “el hecho aberrante ocurrió sobre el cuerpo de una mujer menor de edad, fue un hecho traumático. Una experta en psicología hizo un estudio victimológico y surgió la credibilidad del testimonio de Victoria”. También explicó el rol de la figura del abogado del niño, su representación a la víctima quien “era una menor de edad” y vivió “un hecho aberrante” y cerró su alocución pidiendo “Protejan a esta adolescente con su decisión”.

defensor de Enzo, el Dr. Daniel González Stier en sualegato remarcó que “Victoria no lo nombra a Enzo en el anterior juicio. Tampoco en el video de entrevistas que vieron recién. Ahí ella dice denuncié a 10 personas que hoy están todos condenados… No hay ADN de mi defendido porque Enzo no estuvo ahí adentro”.

Por casi tres horas los 12 jurados – 6 mujeres y 6 hombres- deliberaron y pasadas las 00:45 del 14 de septiembre informaron juez técnico Sequeiros, su resolución: “ Enzo Gonzales es Culpable”.“Soy inocente señor juez, no hay nada en mi contra”Así se expresó el ahora condenado Enzo González a su defensor oficial luego de conocerse la decisión de los 12 jueces.

El joven de 22 años, luego de que el fiscal del juicio solicitara su detención inmediata y que el juez Sequeiros se retirara de la sala para deliberar sobre ese pedido, el encartado comenzó a expresarse: “

Métanse la justicia … Estoy redolido… yo soy inocente porqué tengo que ir a la cárcel”. Fue calmado entre su defensor oficial a quien le clamó llorando “No hay nada en mi contra, no hay ADN. Por culpa de esta causa perdí toda mi familia, no puedo ver a mi hijo, perdí todo”.

El caso

A nivel nacional se conoció el abuso sexual grupal del cual fue víctima Victoria Mateluna, quien al momento del hecho -29/30 de marzo de 2019- era menor de edad y había asistido a una fiesta “previa” junto a varios conocidos y otras chicas del barrio. Allí, la joven (17) que vivía en un estado de vulnerabilidad extrema denunció haber sido intoxicada y violada por once varones a quienes identificó y a diez de ellos la justicia condenó a penas que van de los 16 a los 15 años de prisión en diciembre del 2021.

Por Romina Martinez Parfeniuk*