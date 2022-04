Juntos por el Cambio le pegó duro a Mussi por las cuentas

El bloque de concejales de la oposición apuntó contra la gestión municipal de Berazategui, que encabeza Juan José Mussi, tras aprobarse la rendición de cuentas: “hubo más de 1.100 millones de pesos que no se utilizaron”, declaró Amendolaggine.

El Concejo Deliberante de Berazategui, aprobó por mayoría del oficialismo que responde al intendente Juan José Mussi, la rendición de cuentas del año 2021. Pese a la oposición del bloque de Juntos por el Cambio, el arco legislativo local le dio luz verde aún con fuertes cuestionamientos.

Al respecto, comunicaron que “desde Juntos por el Cambio decidimos rechazar la falsa rendición de cuentas que realizó el intendente Mussi. La forma en que llevaron adelante todo el proceso refleja un profundo desprecio por las normas y por la transparencia institucional”.



“La ley es clara y dice cuál es la información que los intendentes tienen que poner a disposición del concejo deliberante para que podamos revisar cómo y en qué se gastaron la plata de los vecinos. Este año el intendente Mussi incumplió esta ley y no quiere decirnos en qué gastó la plata.”, añadieron.



Respecto a la ejecución presupuestaria, el presidente del bloque Julian Amendolaggine, criticó que hayan “sobrado más de 1.100 millones de pesos que se pudieron gastar en obras de cloacas y servicios que carecen los vecinos».



«Se adjudicaron más de 67 licitaciones en las que no se garantizó la competencia de la forma que la ley establece. Por otro lado, se gastó 20 veces más en el mantenimiento de vehículos que en educación. En el banco todavía hay 400 millones de pesos del fondo educativo sin utilizar”, detalló el economista.



«Lo que estamos pidiendo como oposición es que cumplan con la ley. Acá los vecinos nos votaron para que seamos no sólo representantes, sino también custodios del dinero que ingresa al municipio y cómo se lo gasta”, cerraron desde el bloque.