Julio Pereyra tras ganar en Varela: «No podemos seguir perdiendo a nivel nacional» y convoca a trabajar por 2027

El líder del PJ varelense celebró la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas 2025, con más del 50% de los votos y casi 21 puntos de diferencia. Pero advirtió: «El que nos puso en el pozo es Milei» y llamó a la militancia peronista a «arrancar hoy mismo» la construcción del triunfo nacional

FLORENCIO VARELA — Julio Pereyra no ocultó su preocupación. La noche del domingo en la sede del Partido Justicialista de Florencio Varela, el líder del PJ local celebraba la contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas 2025, pero su mensaje fue directo y autocrítico.

«Varela pone lo que hay que poner, pero no podemos seguir perdiendo a nivel nacional», sentenció Pereyra ante la militancia que había logrado el triunfo distrital.

Los números locales eran para festejar: Fuerza Patria obtuvo más del 50% de los votos en Florencio Varela, con una diferencia de 21 puntos sobre la segunda fuerza. Pero en el escenario nacional, el peronismo había sufrido una derrota ajustada que preocupa de cara al futuro político.

Fuerza Patria arrasó en Florencio Varela: resultados electorales

El triunfo en Varela consolidó al distrito como bastión peronista en el conurbano bonaerense. Acompañado por el intendente Andrés Watson, Pereyra destacó el trabajo territorial que permitió la victoria.

Watson fue contundente al valorar el resultado: «Más del 50% de los y las varelenses eligieron acompañar a Fuerza Patria». El intendente agradeció «a cada vecino, vecina y a la militancia por su esfuerzo y compromiso en estas elecciones».

La diferencia de casi 21 puntos con la segunda fuerza no dejó margen para interpretaciones: en Varela, el peronismo sigue siendo mayoría electoral.

«El que nos puso en el pozo es Milei»

Pero Pereyra no vino a festejar. Vino a dar un mensaje político claro.

«El que nos puso en el pozo es Milei», disparó el líder justicialista, apuntando al presidente que obtuvo respaldo nacional. Y agregó con autocrítica: «Tendríamos que haber salido de ese pozo y todavía no salimos».

La frase resumía el dilema peronista: ganar en territorios propios pero perder en el país. ¿Cómo revertirlo?

Pereyra convoca a trabajar por las elecciones 2027

La respuesta de Pereyra fue inmediata: no hay tiempo para lamentos.

«Esto no termina acá: nosotros tenemos la obligación de arrancar hoy mismo a trabajar por el triunfo en 2027», convocó con urgencia.

«Los embates que van a venir, van a ser muy difíciles»

La advertencia de Pereyra no fue solo retórica. El líder del PJ local anticipó lo que muchos dirigentes peronistas piensan pero no siempre dicen en público: el gobierno nacional profundizará el ajuste tras este respaldo electoral.

«Los embates que van a venir, van a ser muy difíciles; no a nosotros, a nuestra gente, a nuestro pueblo», advirtió con preocupación. La diferencia es clave: el golpe no será para la dirigencia política, sino para los sectores más vulnerables.

Y ahí es donde, según Pereyra, la militancia tiene que estar a la altura: «Y nosotros, ahí, tenemos que sacar, como decimos siempre, la mejor versión de cada uno de nosotros; y hacer lo que tenemos que hacer: militar, como han militado ustedes».

La referencia al general Juan Domingo Perón fue inevitable: «Hoy es momento de acción; lo que Perón pregonaba: mejor que decir, es hacer».

«Contagiar a todos los municipios»

El desafío que planteó Pereyra es ambicioso: convertir a Florencio Varela en el modelo a replicar en toda la provincia de Buenos Aires y en el país.

«Ganamos otra vez con la fuerza de la militancia de Florencio Varela, donde tenemos la obligación de contagiar a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional», sostuvo en el cierre de sus palabras.

La idea es clara: si en Varela funciona, ¿por qué no puede funcionar en otros distritos? La pregunta implícita es más incómoda: ¿qué está fallando en el resto del país que no falla aquí?

La respuesta, según la lectura de Pereyra y Watson, tiene que ver con la cercanía con la gente, la militancia territorial y la defensa de un modelo político que proteja a los sectores más vulnerables. En Varela, ese mensaje sigue siendo mayoritario. Afuera, no tanto.

Una noche de marcha peronista y reflexión

El encuentro en la sede del Consejo del PJ varelense terminó como debía terminar: con la marcha peronista sonando entre las paredes del local partidario. Los militantes cantaban, se abrazaban, celebraban la victoria local.

Pero en los rostros de Pereyra y Watson se notaba algo más que alegría. Había preocupación, urgencia y conciencia de que el desafío que tienen por delante es enorme.

Porque ganar en Varela ya no alcanza. Hay que construir una alternativa nacional, hay que encontrar las figuras que puedan competir en 2027 y, sobre todo, hay que recuperar la confianza de un electorado que, en gran parte del país, le dio la espalda al peronismo.

Varela celebró, pero sabe que no puede festejar sola. La militancia peronista del distrito tiene por delante la tarea de demostrar que lo que funciona aquí puede funcionar en todo el país. El camino al 2027 arranca hoy, advirtió Pereyra. Y no hay tiempo que perder.