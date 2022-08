Juicio por violación y muerte de la niña Maite Cuitiño: piden perpetua para su padrastro y 9 años para la madre

Up Next

A su turno, la defensora Soledad López, patrocinante de Otelo solicitó la libre absolución o subsidiariamente que los jueces del TOC 2 de Quilmes la condenen al mínimo de pena por la figura legal requerida por la contraparte de la fiscalía. En misma línea alegó el defensor particular de Juan Vega que pidió la absolución al considerar que «no hay elementos para arribar a una certeza de verdad objetiva».

En otro tramo de los alegatos, Videla precisó que el cuerpo de la pequeña había llegado frio en las extremidades al Dispensario lo que motivó las sospechas de los profesionales médicos que dieron aviso al 911. Con respecto a la autoría material, el fiscal sindicó a Juan Vega como el autor del abuso sexual y homicidio a los fines de obtener impunidad y no dudó en requerir una pena de prisión perpetua.