Juicio por muerte del baterista de Superuva: testigos sindicaron a los imputados como autores del ataque que le costó la vida al músico.

Por Romina Martinez Parfeniuk

Con más de cinco horas de declaraciones de 4 testigos se desarrolló la primera jornada – los lineamientos se plantearon en la audiencia del 19 de octubre para agilizar el debate- en el juicio oral que se le sigue a Cristian Genez – por el crimen- y a Yésica Buenahora- por robo- ocurrido el 4 de febrero de 2018 contra Juan Ledesma a la salida del bar Don Pedro, tras tocar con la banda de punk rock “Superuva”.

Uno de los testigos que declaró fue el hermano de la víctima que relató lo sucedido de avenida Calchaquí 2882, entre Beruti y Lavalleja (Quilmes Oeste) mientras el grupo de punk rock tocaba y luego cuando se produjo el » ataque» al baterista. También , narro cómo lo trasladaron al hospital donde luego se comprobó que había fallecido por las heridas producidas por un arma corto punsante.

Otro de los declarantes en la primer audiencia fue contundente en su testimonio y no dudó en señalar a los imputados Cristian Genez y Yésica Buenahora como los que atacaron no solo a Juan Ledesma si no otros integrantes de la banda. «Estaban decididos a matar, ellos fueron con el objetivo de cometer el hecho», fue una de las frases que escucharon los jueces del TOC 4 de Quilmes.

También , dieron su testimonio dos mujeres que habían acompañado a la banda de punk rock “Superuva» aquella madrugada trágica.

Una de mujeres que hablo ante los jueces síndico a Genez y a a Yésica (Buenahora) como quien atacaron a Ledesma; el primero a golpes y la segunda como la que le entregó un elemento con el cual fue herido el baterista. Además manifestó: «… La gorda – señalando a la imputada Buenahora- me pegaba en la cabeza mientras trataba de auxiliarlo a Juan que lo habían golpeado… No podía hacer nada…Ella me pegaba piñas en la cabeza y gritaba mátalo matalo, matalo».

El último en declararar describió en detalles a los magistrados del Tribunal Oral 4, cómo se vestía quien golpeó a Ledesma, y otros de los que participaron en el ataque. Además, ese testigo presentó una prenda de vestir que aquella noche utilizaba el vocalista de Súperuva.

Los jueces del Tribunal Oral 4 integrado por los doctores Andrea Calaza, Alberto Ojeda y Natalia Gonzalez Aguirre (subroga, integra el TOC N° 2 de Florencio Varela) escucharon a cuatro testigos – casi 5 horas- presentados por la fiscalía a cargo del Dr. Claudio Pelayo y por el particular damnificado, doctor Marcelo Valenti. En tanto, los defensores particulares de los impuestos; Miguel Leyton, asiste a Genez y Sol Diz Cortéz a Buenahora fueron puntillosos al interpelar a los testigos.

En la jornada de hoy continuará el juicio con la declaración de más testigos. Además, se aguardan otras audiencias el 5,10 y 12 de noviembre.

Uno por uno quiénes son los imputados

Ariel Cristian Genez, también conocido como “Largo”, se lo vincula con un grupo radicalizado de la escena punk autobautizado “Los Obelos” y está acusado del homicidio del baterista de la banda de música Superuva, Juan Ledesma a la salida de un show en Quilmes Oeste.

En tanto, Yésica Buenahora, que llegó al juicio en libertad , se encuentra imputada por el delito de robo

Cómo fue el crimen del baterista de Superuva

Eran las 5 de la mañana del 4 de febrero de 2018, cuando el baterista Juan Manuel Ledesma salía del bar Don Pedro, ubicado sobre la avenida Calchaquí 2882, entre Beruti y Lavalleja (Quilmes Oeste), tras tocar con la banda de punk rock “Superuva”. En ese momento, al ver que el cantante del grupo estaba siendo agredido, Ledesma se interpuso y recibió tres puñaladas, una mortal en el pecho y las restantes en el abdomen y en una pierna. Los allegados y familiares de la víctima reclaman que «deben haber más personas procesadas por el hecho».