Juicio por Jurado en Varela: declararon no culpable a la mujer acusada de intentar envenenar a su pareja y un custodio de la Unidad Penitenciaria 23

Pasadas las 21:10 hs de ayer, un jurado popular declaró » no culpable» a María Betania Perez Pilo que llegó al Juicio acusada de intentar envenenar a su pareja y a un custodio del servicio penitenciario con una bebida gaseosa con veneno toxico cuando se encontraban en el Hospital Mí Pueblo de esta localidad.

El Juicio por Jurado se desarrollo los días lunes 18 y martes 19 de septiembre con total normalidad y prolijidad en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Florencio Varela, dicha expresión fue destacada por los 18 ciudadanos elegidos para el juicio, de los cuales sólo 12 tuvieron a cargo la resolución de Pérez Pilo.

Debate

Los 12 jueces titulares se tomaron más de una hora y medía para resolver la resolución que dejó a Betania libre de culpa y cargo.

Luego de la declaracion de » no culpable» de los jueces populares María Betania Perez Pilo con lagrimas en sus ojos se abrazó con sus abogados defensores Martin Giandomenico y Diego Estévez. Luego le expresó al fiscal del juicio : «dije mí verdad soy inocente,no hice nada» .

Testimonios

En la primera audiencia del lunes , los jurados escucharon a médicos , efectivos de la Policía Bonaerense y agente penitenciario sobre lo sucedido el 13 de marzo de 2018 en la zona de guardia del Hospital Mí Pueblo. También , se escuchó a una de las víctimas del envenenamiento » Facundo Ferreyra» quien relato sus últimos instantes antes de permaneces por diez días en coma por la bebida haber ingerido u a bebida contaminada con veneno..

En la segunda audiencia por la Fiscalía declararon la Galeno que asistió a Ferreyra y a Ali Gamarra al descomponerse en la guardia del nosocomio de barrio Villa Vatteone. También, de presentó un médico de la Asesoría Pericial quien describí en profundidad el veneno utilizado en la gaseosa que consumieron Ale Gamarra y Ferreyra.

Los hechos

El 13 de marzo de 2018 en la Unidad Penitenciaria 23 y en el Hospital Mi Pueblo: el recluso Emilio Alé Gamarra se descompensó luego de recibir a su pareja Pérez Pilo en la cárcel, por esto fue trasladado al nosocomio del barrio Villa Vatteone. Allí, consumió una gaseosa que había entregado su pareja a un penitenciario. La bebida según la investigación estaba contaminada con un toxico de los más potentes; el veneno no solo afectó a Ale Gamarra sino también al agente de traslados del SPB Ferreyra, que permaneció varias semanas en estado de coma por el compuesto químico.

