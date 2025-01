Juicio por Jurado en TOC Nº 2 de Varela: Juzgan a dos jóvenes  acusados de abusar sexualmente de una ex compañera en pandemia

Los días 5, 6 y 7 de febrero comenzará a desarrollarse el primer Juicio por Jurado del 2025 en el Departamento Judicial de Quilmes. El mismo tendrá lugar en la sede del Tribunal Oral N° 2 de Florencio Varela. Un jurado popular debe decidir si son culpables o no culpables dos jóvenes – Joaquin C. y Tobías Julián LL.- de los hechos que se la acusan: abusar sexualmente en octubre de 2020 de un ex compañera del secundario en un departamento ubicado en la calle Lavalle entre Eva Perón y Corrientes del barrio Villa Vatteone de Florencio Varela.

El caso provocó conmoción en el distrito varelense dado que los imputados son reconocidos en la zona y a que en febrero de 2022 la madre de la víctima debió salir a los medios de comunicación a exponer las graves irregularidades de la fiscalía Nº 8 ( Alejandro Ruggeri- dejó su cargo por la exposición de esta causa), la cual había avalado junto al Juzgado de Garantias Nº5 (Julian Busterios) el sobreseimiento de C y LL., sin tomar en cuenta el testimonio de la víctima, los informes médicos y psicológicos, las pruebas de ADN y demás elementos que constaban en la causa.

Hechos llamativos de la causa

Por el grave delito contra la integridad física de la denunciante, es llamativo que en ningún momento desde noviembre 2020 hasta hoy ni L., ni C., estuvieron detenidos. Lo que significa que dos hombres denunciados por tan grave hecho llegan en libertar y caminando por Florencio Varela al juicio.

En tanto, la denunciante del hecho lleva más de cuatro años clamando justicia, declarando en cada oportunidad su verdad acompañada de su familia y de terapeutas que la contienen para liderar con los traumas de un abuso sexual grupal.

El caso

El hecho sucedió el 8 de noviembre del 2020, en un departamento ubicado en Lavalle entre Corrientes y Avenida Eva Perón, de Villa Vatteone. Allí llegó la victima que en ese momento tenía 22 años; había mantenido charlas con sus excompañeros de la secundaria. Aceptó reunirse a tomar algo con ellos, sus ex colegas de estudio en lugar de beber, le pidieron tener relaciones pedido que se negó, pero no fue escuchada si no que fue accedida carnalmente y golpeada.

Luego del hecho, la joven radicó la denuncia en la Comisaria de La Mujer y la Familia local, presentó sus prendas y se realizó los estudios médicos correspondientes, pero la Justicia de Florencio Varela no la escuchó. Debieron pasar dos años y que su madre exponga el caso públicamente para que la causa se movilizara y se elevara a juicio.

Juicio por Jurado

El 5, 6 y 7 de febrero comenzará a desarrollarse el Juicio por Jurado del 2025 en el Tribunal Oral N° 2 de Florencio Varela dependiente del Departamento Judicial de Quilmes.

En ese marco, 12 ciudadanos decidirán si los imputados son culpables o no culpables.

La familia de la menor es representada por el doctor Guillermo Granillo Fernández en tanto que los acusados son asistidos por el defensor particular, doctor Daniel González Stier y el fiscal es el doctor Marcelo Selier.