Juicio por el femicidio de Evelyn Ponce

A un año y dos meses del crimen de Natalia Evelyn Ponce (21), asesinada de un balazo en la cabeza en septiembre de 2022, comenzó el juicio contra el efectivo de la DDI de Lomas de Zamora acusado de ser el autor del femicidio. El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora, presidido por la jueza Mariela Aprile e integrada por Ignacio Etchepare y Nicolás Plo.

La fiscal Leila Selem señaló en los lineamientos de apertura, que por el momento sostiene la acusación por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego por la relación de pareja, mediando violencia de género y robo agravado por ser el autor un miembro de la fuerza de seguridad policial”, con la que Lucas Agustín Machuca (23) llegó al juicio oral.

La acusación señala que Machuca mató a su pareja Natalia Evelyn Ponce, de 21 años, la noche del 20 de septiembre de 2022, en la víspera al Día de la Primavera, cuando ambos se encontraban en un auto Ford Taunus en las inmediaciones de la calle Belgrano y Fonrouge, en Lomas de Zamora.

Machuca le efectuó un disparo con una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa -su arma reglamentaria de policía- a la altura de la cabeza, causándole un traumatismo de cráneo severo con perdida de masa encefálica por el pasaje del proyectil.

Posteriormente, Machuca condujo el automóvil hasta Los Tilos y Los Aromos, en Florencio Varela, donde abandonó el cuerpo de la joven herida. La arrojó en un descampado cercano a las vías del Ferrocarril Roca. Momentos después, se alejó del lugar con las pertenencias de la víctima.

El cuerpo de la chica, aún con vida, fue encontrado por un vecino el 21 de septiembre de 2022, cerca de las 00:50. Fue trasladada al Hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela, donde permaneció internada en terapia intensiva y falleció el 27 de septiembre.

En un principio Machuca aseguró que se trató de un accidente, que todo comenzó con una discusión y que Evelyn tomó su arma reglamentaria y se disparó. La fiscal Fabiola Juanatey de la UFI 2 de Lomas de Zamora no le creyó y entendió que había pruebas claras que lo incriminaban, por eso lo dejó detenido.

Primera audiencia en el juicio por Evelyn Ponce

En la primera audiencia, declararon la madre y las hermanas de Ponce, además de peritos.

Alejandra, la madre de Ponce, ingresó a la sala de juicio con una remera blanca con la cara de la chica y una leyenda que reclamaba “Justicia x mi hija”. En su declaración sostuvo que no conocía personalmente a Machuca, que lo vio por primera vez cuando fue a su casa en busca de su hija. La mujer dijo que Evelyn le contó que Agustín la invitó a comer por el Día de la Primavera. La víctima vivía con sus hermanas en la casa de su padre, que falleció unos meses antes del hecho.

“Negaba que había estado con Evelyn”

Sobre el día del hecho, la madre de la victima indicó que una de sus hijas se comunicó con ella para preguntarle si sabía algo de la chica, que no había llegado a su casa y no atendía el teléfono. “Averiguando llegamos a la casa de Agustín. Me dijo que me quedara tranquila, que él nos iba a ayudar a buscarla”, contó Alejandra.

Tras ello, la madre y la hermana de Evelyn, junto al acusado, fueron a radicar la denuncia en la Comisaría 6ta de Claypole.

Soledad, la hermana de la víctima, señaló que conocía a Machuca por su nombre, pero personalmente no. Luego relató que cuando se comunicó por teléfono con el imputado, este le dijo que “estaba de servicio”. Después de eso, se fue a la casa del joven.

“Llego a su casa y sale. Me negó que había visto a Evelyn. Me dijo que había cancelado la salida, pero era mentira porque la amiga de mi hermana me afirmó que salieron”, declaró.

Por otro lado, la hermana de Evelyn recordó que la joven les había contado que un día vivió un episodio de violencia con Machuca. Además, comentó que el imputado estaba comprometido con otra joven y que su hermana no lo sabía.

También, declaró la médica forense que realizó la autopsia y un especialista en balística forense que hizo la pericia del vehículo y señaló que, entre otras cosas, se halló “signos de limpieza debajo de las alfombras”.

Los jueces adelantaron que la semana próxima será el momento de los alegatos.