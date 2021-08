Juicio a Zisuela, día 2: qué dijeron los testigos

Caso Zisuela: testigos habrían ratificaron sus dichos

en el juicio que se le sigue al exconcejal de Varela

Por Romina Martínez Parfeniuk *

En la sala de Juicios Orales A del primer piso de los Tribunales Penales de Quilmes, pasadas las 9:30 de la mañana, comenzaron a ventilarse más testimonio en las audiencias en el Juicio que se le sigue al ex concejal del Frente Renovador de Varela, ex secretario gremial de la UTGHRA Quilmes y ex presidente del club Argentino de Quilmes, Daniel Zisuela y su hermano Martín. En la ocasión, declararon las adolescentes por las cuales el fiscal Ichazo inició la investigación.

Sin bullicio, no pancarta, ni manifestantes en las puertas del Yrigoyen 475, a la hora pactada los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, Dres. Félix Roumieu, Pablo Pereyra (remoto) y Fabio Stremel (TOC 2 de Fcio Varela), escucharon atentamente el relato de los testigos.

Fueron diez los testigos que se sentaron frente a los jueces a declar en la segunda audiencia que se desarrollo ayer.

Tal como trascendió en la instrucción una de ellas habría recordado que Zisuela la pasaba a por la Escuela 6 de Berazategui, por el Paseo de la Memoria, de ahí iban solos y en ciertas ocasiones acompañados de otras mujeres a hoteles alojamiento cercanos.

Las mujeres respondieron a consultas de la fiscal María de los Angeles Attarian Mena como de los defensores particulares Omar Daer (remoto); Daniel Brola y Mauro Russo

Todas las adolescentes cuyas edades actualmente son 16,18 y 20 años, habrían mantenido sus dichos antes los jueces.

Sobre el final de la audiencia declararon empleados de la obra social de los gastronómicos que precisaron que en épocas previas a campañas “iban no afiliados a atenderse de parte de Martín o Daniel”.

En la jornada de hoy, continuarán las tomas de declaraciones a peritos que evaluaron y trabajaron en la investigación, más la exposición de algún testigo de la defensa. Para la próxima semana, se aguarda la culminación de las testimoniales y los alegatos de las partes. Vale remarcar que los relatos de las víctimas fueron a puertas cerradas a fines de preservar la seguridad de las declarantes.

*Periodista especializada en criminología y judiciales