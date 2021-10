Juicio a la Banda del Fal entra en su recta final.

En el marco de la segunda semana en el juicio que se le sigue a los integra de la peligrosa Banda del Fal sindicada como participes del robo al Banco Industrial de Tigre y del robo y asesinato de Aldo Venturini. Los jueces del TOC 3 de Quilmes escucharon la declaración de varias personas víctimas de robos presuntamente en manos de los encartados. Y además, se lo escuchó a uno de los imputados- Peñaflor- negar haber participado del crimen del empresario varelense

Audiencia día 5. Durante casi dos horas Maximiliano «Pachu» Peñaflor, sindicado como uno de los líderes de la Banda del Fal, acusados del homicidio del empresario de Florencio Varela, declaró ante los jueces del Tribunal Oral N° 3 de Quilmes; y negó su presencia en el hecho del 30 de enero de 2017.



«Yo aporte pruebas y fotos de que el día del homicidio de Venturini no estuve en ese lugar, fui a la fábrica y al Patronato de Liberados, pero no lo consideraron», explicó Peñaflor a consulta de uno de los letrados defensores en la audiencia de ayer; más adelante agregó que «se dijeron muchas cosas, yo he cometido ilícitos, robos, pero nunca le quitaría la vida a nadie», enfatizó en otro de los tramos de su extenso relato.

Asimismo recordó sus pasos por las cárceles bonaerenses y que a los restantes imputados los conocía de haberlos cruzado en alguna oportunidad. Posteriormente a brindar detalles a los magistrados Alicia Anache, Darío Hernández y Alejandro Portunato respondió a preguntas de los defensores como del fiscal Andrés Nieva Woodgate. Peñaflor recordó que cometió atracos en el pasado como otros ilícitos pero se desligó de los cargos que se le imputan en el presente juicio.

También, su testimonio policías como un custodio de Venturini que recordó haber escuchado muchos tiros y «que la camioneta negra los seguía desde que habían salido del mayorista e iban a depositar como era una práctica frecuente». «Fue una balacera y eran 4 o 5 que iban encapuchados», recordó el convocado al juicio.

Segunda audiencia de la semana

En esta ocasión los magistrados del TOC 3 de Quilmes escucharon a personas que entre 2016 y 2017 fueron víctimas en zona oeste de una banda integrada por individuos fuertemente armados y encapuchados. «Los que me secuestraron estaban muy bien armados. Uno estaba encapuchado con un pasamontañas y con un fal» relató un hombre mediante plataforma Teams.

Recordemos que Alan Ezequiel Dzikoski (27 años), Juan Pablo Mendoza (39 años), Ricardo Alberto Castro Madrid, Laureano Juan Nievas , Maximiliano Rodrigo “Pachu” Peñaflor (43 años) y Olivera – fallecido en la UP donde aguardaba el juicio-, según varias investigaciones se encuentran siendo juzgado por su participación en varios robos cometidos en Tigre y Florencio Varela.

Los jueces pasaron a un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia que será el lunes 18 del corriente y se esperara que en esta semana se escuchen los alegatos de

Los hechos



El homicidio del empresario varelense ocurrió el 30 de enero de 2017, alrededor de las 10, en la intersección de la avenida República de Francia y José Blanco, de Florencio Varela, por donde Venturini (69) se movilizaba en una camioneta Renault Master junto a dos policías que iban de custodios. Según consta en la causa, Venturini había partido de su distribuidora de cigarrillos, galletitas y golosinas rumbo a un banco con una cifra cercana a los seis millones de pesos. La Renault Master fue interceptada por una camioneta Ford Ranger de la que varios delincuentes se bajaron y comenzaron a disparar con pistolas y fusiles.

En el lugar se originó un intercambio de disparos en el que Venturini, quien viajaba en el asiento del acompañante, fue alcanzado por los balazos y murió en el lugar, mientras que uno de los policías resultó herido en una pierna y la banda se llevó los seis millones de pesos. En el banquillo de los acusados están sentados, Maximilano Peñaflor, Ricardo Castro Madrid, Juan Pablo Mendoza; Laureano Juan Nievas Torres y Alan Ezequiel Dzikoski.