Juicio a Daniel Zisuela: Victimas con necesidades económicas y vulnerables

Por Romina Martinez Parfeniuk*

En los alegatos que se llevaron adelante la pasada semana, la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena expuso alguna de las declaraciones de las mujeres menores y mayores víctimas que declararon a lo largo de las jornadas de debate contra el ex concejal de Florencio Varela Daniel Zisuela, a 24 horas de que los jueces del TOC 2 de Quilmes de su veredicto, te contamos algunos de los testimonios que lo llevaron al sillón de los acusados.

Necesidad económica y victimas vulnerables

Fueron contundentes los testimonios de PB, NAG y CSA, todas adolescentes cuyas edades actualmente rondan los 16,18 y 20 años, y que según expresaron a los jueces mantuvieron encuentros sexuales con el ex edil.

En el caso de PB recordó que conoció al imputado por intermedio de sus tías en el club Argentino de Quilmes a sus 15 años, que tiempo después “estando sola con él en el buffet, me propuso si quería ser su amante , su novia, y que no me iba a faltar nada, que me iba a pagar con plata”. Detalló que Zisuela la pasaba a por la Escuela 6 de Berazategui, por el Paseo de la Memoria, de ahí iban solos y en ciertas ocasiones acompañados de otras mujeres a hoteles alojamiento cercanos, en donde mantenían relaciones sexuales a cambio de dinero.

La joven declaró que había aceptado esa situación “por que necesitaba el dinero…, para ayudar a su madre, padre y abuelos que pasaban necesidades económicas” . Por último, recalcó que, decidió contárselo a su preceptora porque ” no aguantaba más esa situación”.

En el caso de la victima NAG ( menor de edad) dijo que “accedió a mantener relaciones sexuales con Zisuela por que necesitaba el dinero…mí amiga me dijo para encontrarnos y tener relaciones con él, que después nos pagaba”. La hoy adolescentes de 16 años, relató que ” me daba asco esa situación, pero lo hice porque mí mamá no tenía trabajo y yo quería ayudar”.

El último de los testimonios claves de las menores fue el de CSA, quien dijo que conoció por intermedio de PB a Zisuela, y que por necesidad aceptó la propuesta de mantener relaciones sexuales con él. ” Yo iba porque necesitaba plata.Necesitaba la plata porque estaba estudiando” dijo. Y al ser consultada si fue amenazada asevero “indirectamente no, pero me habló del poder que él tenía como concejal y con el poder políticos”.

” Accedí porque no tenía ni para darle de comer a mis hijos “

MS – mayor de edad- en su declaración fue fuerte y contundente:” Le pedí trabajo y me dijo que le gustaba y me ofreció estar con él. Si quería trabajo tenía que tener relaciones con él… Accedí porque no tenía ni para darle de comer a mis hijos”.

La misma joven dio detalles de situaciones donde se sintió violentada y hasta narró que en una ocasión la obligaron a introducir una botella en su vagina. “Teníamos que hacer lo que él quería y como él quería. Me sentía avasallada …Nos tratábamos de ayudar y tranquilizarnos para que terminará e irnos…”.

Peritos psicólogos

Las psicólogas que asistieron a las mujeres declarantes remarcaron sobre el consentimiento en este tipo de vínculos.

Una de ellas manifestó que “No se puede hablar de consentimiento en contactos de este tipo: diferencia de edad, poder y género. En estás circunstancias no es posible”.

Además que, todos las pericias que se realizaron a las víctimas habrían demostrado.”Angustia… que en varias ocasiones relataron que finalizado el acto entre las chicas se pedían perdón por las prácticas que habían practicado…”. Y remarcaron que “todas eran mujeres vulnerables emocionalmente y económicamente…”.

Veredicto

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, son los doctores Félix Roumieu, Pablo Pereyra y Fabio Stremel (TOC 2 de Florencio Varela); solicitaron un cuarto intermedio hasta el jueves 16 de septiembre, donde darán su resolución del caso.

LA CAUSA.

Daniel Zisuela fue detenido en diciembre del 2018. El ex edil (fue presidente del HCD de Florencio Varela), ex titular del gremio gastronómico de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, y también ex presidente del Club Argentino de Quilmes, fue arrestado luego de una investigación de varios meses en su casa, en la localidad de Arturo Seguí de La Plata.

La investigación del caso se inició luego de que el fiscal de la UFI 1 de Berazategui Daniel Ichazo, recibiera el testimonio de dos jóvenes que realizaron una denuncia ante el Ministerio Público.

La pesquisa, en tanto, fue realizada por el Gabinete de Cybercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de Berazategui, a partir de escuchas telefónicas.

De acuerdo a lo que se ventiló en el debate oral, la investigación contó con más de 3.000 fojas, incluyó los testimonios de las víctimas- mujeres menores y mayores de edad-, informes de especialistas en cuestiones de trata de personas.

*Periodista especializada en Criminalistica, Criminología y judiciales