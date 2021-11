Jucio por la muerte de Juan Ledesma, Yésica Buenahora declaró y negó su participación en los hechos

El juicio por el crimen del baterista de Súperuva llega a su recta final, en la última audiencia declararon tres testigos y para cerrar la jornada por pedido de la encargada declaró Yésica Buenahora. La mujer que está imputada en los hechos, relató lo que sucedió aquella madrugada. Negó haber participado en la pelea, haber visto quien apuñaló a Ledesma. «Quero desmentir todo lo que se ha dicho de mí porque yo no vi nada de lo que pasó» asevero la mujer que llegó en libertad al juicio.

Al sentarse frente a los jueces del Tribunal Oral 4 , Buenahora relato aquel día que según dijo fue a ver a la banda «Sabandijas» , » me invitó su guitarrista y fui a verlos a ellos…»dijo y asevero que «a Súperuva era la primera vez que los veía».

Al ser consultada pero la pelea donde fue herido de muerte Juan Ledesma, la joven madre relato hacer escuchado el ruido de una botella estrellandose, que luego escuchó gritos y que al darse vuelta vio un tumulto de personas entre los que estaba Cristian Genez. » Vi que le pegaban entre varios. En un momento metí para sacarlo de ahí y recibí el golpe en mí cabeza con un bolso» contó y aclaró » No vi ningún tipo de arma, ni quien le causó la herida de mató a Ledesma.

Yésica Buenahora para cerrar su declaración ante los magistrados Andrea Calaza, Alberto Ojeda y Natalia Gonzalez Aguirre (subroga, integra el TOC N° 2 de Florencio Varela) aclaro que » todos los que declararon acá mienten sobre mí… Yo no vi ningún arma porque estaba de espaldas a la pelea » y sentenció tras enterarse de la muerte de Ledesma por la red social Facebook » lo que menos me imaginaba que de esa pelea – para mí fue una pelea- había un chico que había fallecido… No lo podía creer».

Finalizada la exposición testimonial, el próximo 2 de diciembre será el turno de los alegatos del Fiscal Dr. Claudio Pelayo, del particular damnificado, doctor Marcelo Valenti y de los defensores particulares de los imputados Miguel Leyton, asiste a Genez y Sol Diz Cortéz a Buenahora.

Los imputados

Ariel Cristian Genez, también conocido como “Largo”, se lo vincula con un grupo radicalizado de la escena punk autobautizado “Los Obelos” y está acusado del homicidio de Juan Ledesma a la salida de un show en Quilmes Oeste. En tanto, Yésica Buenahora, que llegó al juicio en libertad , se encuentra imputada por el delito de robo.

Agravaron la imputación de Genez

A lo largo del juicio, el fiscal Dr. Pelayo, agravó la imputación contra Cristian Genez, acusado del homicidio de Juan Ledesma, baterista de Superuva. Y deberá responder ante los jueces del Tribunal Oral N° 4 por «homicidio doblemente agravado con alevosía y criminis causa en concurso real con homicidio simple en tentativa; que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado culpable.

Los hechos

Eran las 5 de la mañana del 4 de febrero de 2018, cuando el baterista Juan Manuel Ledesma salía del bar Don Pedro, ubicado sobre la avenida Calchaquí 2882, entre Beruti y Lavalleja (Quilmes Oeste), tras tocar con la banda de punk rock “Superuva”. En ese momento, al ver que el cantante del grupo estaba siendo agredido, Ledesma se interpuso y recibió tres puñaladas, una mortal en el pecho y las restantes en el abdomen y en una pierna. Los allegados y familiares de la víctima reclaman que «deben haber más personas procesadas por el hecho».