Jóvenes de Berazategui lideran la batalla por la supervivencia de las mariposas Monarca

En un ejemplo palpable de compromiso ambiental y participación juvenil, la Escuela Secundaria Nº 10 Julieta Lanteri de Berazategui fue galardonada por su innovador proyecto «¡Sin asclepia no hay Monarca!» en el marco del Programa «Voces Adolescentes en el Senado bonaerense».

Esta iniciativa, que promueve la confección de proyectos socio-comunitarios por parte de jóvenes, otorgó a la institución educativa un valioso subsidio de $250.000 para asegurar la continuidad del proyecto destinado a preservar la emblemática mariposa Monarca.

El proyecto, gestado el año pasado, surgió de la inquietud por la función vital que desempeñan las mariposas monarca en el proceso de polinización y la relación crucial con la planta asclepia. Rosana Salgado, ayudante de laboratorio en la secundaria, destaca la entusiasta recepción de los estudiantes ante esta propuesta.

«Queremos agradecer al Vivero Municipal por proporcionarnos ejemplares de la planta para distribuir en el barrio Villa Mitre, un hábitat propicio para su proliferación», enfatizó Salgado.

Berazategui y su compromiso con el Medio Ambiente

El compromiso y el esfuerzo de la comunidad educativa de la Secundaria Nº 10 se materializó en una destacada presentación y exposición en el prestigioso Teatro Argentino de La Plata. De entre 150 proyectos, «¡Sin asclepia no hay Monarca!» se alzó como uno de los 20 más votados, destacando su relevancia y alcance.

Katherine Mansilla, estudiante de quinto año en la orientación de Ciencias Naturales, compartió su experiencia enriquecedora: «Participar junto a mis compañeras fue una experiencia increíble. Nos permitió tomar conciencia sobre la importancia crítica de la planta asclepia, que actualmente enfrenta la amenaza de extinción .Desde el proceso de incubación hasta la liberación de una mariposa nacida en nuestro laboratorio, cada momento fue emocionante».

Las mariposas Monarca y la experiencia de la secundaria 10 de Berazategui.

Las mariposas Monarca

«Voces Adolescentes en el Senado bonaerense» es una iniciativa colaborativa entre la Cámara Alta de la Provincia, la Dirección General de Cultura y Educación, y los Ministerios de Salud y Desarrollo Social. Este programa es parte de un compromiso conjunto para fortalecer la interacción y los recursos destinados a las niñeces y adolescencias de sectores populares, promoviendo la participación activa de la juventud en la construcción de un futuro sostenible.

El Vivero Municipal, ubicado en Av. Milazzo entre las calles 149 y 150, es el epicentro de la mano de obra agropecuaria y forestal del distrito. Con tres invernaderos y un umbráculo, se encarga de mantener los espacios verdes de Berazategui mediante la producción, plantación y mantenimiento de plantines, flores, arbustos y árboles en plazas, peatonales, calles y avenidas. Para más información, se pueden comunicar al 4356-9200, interno 2077.