Jorge Coscia, en el día de su muerte recordamos su visita a Florencio Varela hace una década

«Lo conocí cuando todavía no lo conocía, a través de su película Mirta, de Liniers a Estambul: el retrato de una generación marcada por la tragedia y el exilio», escribió la vicepresidenta en su cuenta personal de la red social Twitter.

Ese año fue el de «Hombre mirando al sudeste», de Eliseo Subiela, «Made in Argentina», de Juan José Jusid, y «En el nombre del hijo», de Jorge Polaco, en un cúmulo de filmes que intentaban emerger en la trabajosa realidad del cine argentino posdictadura, con el ariete innegable del estreno en 1985 de «Tangos. el exilio de Gardel», de Pino Solanas más el Oscar ganado un año antes por «La historia oficial», de Luis Puenzo.

