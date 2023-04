iQIYI amplía su presencia mundial con el lanzamiento de su propuesta en el idioma español

Se prevée que el mercado de streaming de video crecerá a nivel mundial, con ingresos esperados que, se estima, alcanzarán los US$ 95,350 millones en 2023 y una tasa de crecimiento anual del 9,48 % proyectada entre 2023 y 2027. Con el lanzamiento de la página en español actualizada y nuevas ofertas de contenido, iQIYI International está bien posicionado para continuar su crecimiento y expansión en el mercado de habla hispana.

Además del estreno del reality show coreano, iQIYI International traerá más de 500 series de televisión y películas a su sitio web en español, muchas de las cuales contarán con doblaje o subtítulos en español. Entre la oferta se incluyen algunas de las series de televisión chinas más extensas, como «Nothing But You», «Pledge of Allegiance» y un r [1] eality show de citas coreano muy esperado .

Ya se encuentra disponible la nueva página en español de iQIYI International. La plataforma de streaming que ofrece contenido asiático también presenta el reality show “ The Hidden Character: Unmasked”, que tendrá una presentación especial a nivel mundial en el mes de abril.