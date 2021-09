Investigan a una inspectora por entorpecer la detención de un joven que dijo que era su sobrino

“Él trabaja. Qué es lo que pasó. Quiero saber porqué le apuntaron con el arma a mi hijo. Él no es chorro, es mi sobrino. Me lo soltás que yo lo cuido, soy inspector de la (comisaría) Tercera”, se escuchó decir a la mujer.

En ese momento, el hombre no obedeció la voz de alto y comenzó una persecución hasta una vivienda, donde el sospechoso, identificado como Gastón Cabrera (24), ingresó rápidamente.

Se trata de Natalia Cabrera, inspectora de la comisaría 3ra de la mencionada localidad del sur del conurbano, quien el viernes pasado quedó filmada en un video difundido en las redes sociales en el cual intentó que su sobrino no fuera detenido por efectivos de la División de la Policía Motorizada.

