Introducción de la Impresora de Inyección de Tinta CIJ con Tinta Pigmentada de CYCJET

Como todos sabemos, las impresoras de inyección de tinta de caracteres pequeños han sido adoptadas en aplicaciones en diversas industrias y campos. Desde simples fechas, vida útil, número de serie, imagen, y código de barras 1D y códigos QR. Abarcando básicamente toda la industria alimentaria, química, farmacéutica, electrónica, de tuberías, de cables, entre otras. Así que hoy hablaré principalmente sobre las dificultades de las impresoras de inyección de tinta de caracteres pequeños – impresoras de inyección de tinta de tinta blanca.

Como su nombre indica, la máquina de tinta blanca utiliza tinta de impresora de inyección de tinta blanca.

Los materiales de superficie oscura se refieren principalmente a sustratos con color oscuro como color dominante, como tuberías de caucho, cables de plástico, cartón oscuro, vidrio coloreado, etc. En aplicaciones de mercado, es necesario lograr información de identificación variable que sea vívida, clara y de alto contraste sobre este material de superficie oscura, lo que supone un reto para la tinta de las impresoras de inyección de tinta. La tinta debe tener super adherencia, resistencia al agua, antidisolución, antiborrado, antimigración, etc.

En vista de esto, la aparición de la impresora de inyección de tinta blanca CYCJET B3020 satisface las necesidades de imprimir varias marcas variables en la superficie de materiales oscuros o difíciles de marcar. Como todos sabemos, la tinta negra utilizada por la impresora de inyección de tinta común es igual o similar al color del material oscuro donde se requiere imprimir, lo que conduce a un resultado nada satisfactorio de la información de identificación impresa por la impresora de inyección de tinta común. Por lo que esto crea una demanda y un mercado para las máquinas de tinta blanca CIJ.

En el mercado, las impresoras de inyección de tinta que se pueden utilizar para lograr contraste al imprimir sobre materiales oscuros, como cables, rellenos, tuberías, placas, componentes electrónicos y piezas de automóviles, generalmente se denominan impresoras de inyección de tinta pigmentada. En esta etapa, las tintas comúnmente utilizadas son roja, amarilla, blanca, verde, azul, etc. Estrictamente hablando, la máquina de tinta blanca es un tipo de impresora de inyección de tinta pigmentada.

En términos de dificultades técnicas, las barreras técnicas de las máquinas de tinta blanca incluyen principalmente los siguientes problemas:

1. La tinta es fácil de precipitar: La tinta blanca es una tinta de pigmento granular que contiene una gran cantidad de dióxido de titanio para aumentar la blancura. Este tipo de granularidad es fácil de precipitar y es fácil que se bloquee la boquilla después de la precipitación. Las principales máquinas de tinta blanca del mercado actualmente tienen boquillas de 70μm, y algunos fabricantes pueden lograr boquillas de 60μm y 50μm.

2. La bomba de suministro no es resistente al desgaste: El mayor problema de las máquinas de tinta blanca y máquinas de tinta pigmentada es que la «bomba» central de la impresora de inyección de tinta es esta bomba usa actualmente la tecnología más madura del mundo. Muchas máquinas en industrias especiales requieren una producción de 24 horas. Para esta máquina especial, la resistencia al desgaste de la bomba es una gran prueba. A menudo, la bomba de tinta blanca de muchas máquinas no puede funcionar correctamente después de unos meses de uso.

Nosotros nos enfocamos en estas industrias especiales, como la industria de cables y la industria electrónica. Estas industrias a menudo usan máquinas de tinta blanca, máquinas de microcaracteres y máquinas de alta velocidad.

En lo que respecta a la máquina de tinta blanca, hemos resuelto técnicamente estos problemas técnicos:

1. La tinta es fácil de precipitar: Utilizamos el «sistema de agitación del tanque de tinta tipo embudo», usando la particularidad del tanque de tinta, cuando se deposita la tinta blanca, esta a menudo se deposita en la capa inferior, que resulta ser un tanque de tinta cónico. Usamos la bomba para rociar tinta desde el fondo. El tanque de tinta está bien mezclado en un ciclo. Entonces, la mayor ventaja de este método es: la mezcla está completa y la máquina se puede apagar en cualquier momento cuando no esté en uso. Cuando la máquina se encienda por primera vez, el sistema realizará la mezcla automáticamente. Actualmente, nuestra máquina de tinta blanca es ampliamente usada en cables, electrónicos y otros campos.

2. El problema del desgaste de la bomba: Cuando se trata del corazón de nuestra impresora de inyección de tinta, la bomba debe ser la premisa para garantizar la estabilidad de la máquina. Actualmente, utilizamos el mejor fabricante de bombas del mundo: la bomba especial de tinta blanca de la marca micropump. Tiene una muy buena vida útil y estabilidad, y también es la premisa para garantizar la estabilidad de la impresora de inyección de tinta.

3. Boquilla antibloqueo: Además de solucionar el bloqueo de las boquillas del sistema de mezcla de tinta, también contamos con un conjunto completo de funciones de limpieza automática. Cuando el equipo se detiene, nuestro sistema extrae 15ml de solvente. Después de recuperar la tinta, el solvente limpiará por completo toda la tubería, boquillas, tanque de recuperación, etc. Esto garantiza que no quede tinta en el sistema de tuberías, dejándolo tan limpio como nuevo, lo cual es conveniente para su próximo uso, y las boquillas ya no se bloquearán.

Las principales ventajas de la máquina de tinta blanca CYCJET B3020:

Resistencia a la adhesión de tinta, línea de alta velocidad aceptable, bomba diseñada para tinta blanca;

El exclusivo sistema de mezcla tipo embudo hace que la máquina sea estable y confiable;

Sistema de tinta estable y confiable, estructura simple y bajo costo de mantenimiento;

Ahorro en consumibles, menor costo para el cliente;

Operación simple, usa teclado internacional universal, funciones poderosas (datos dinámicos, datos externos, código de barras, código bidimensional);

Sistema potente, con almacenamiento U Disk, actualización de una tecla;

Interruptor de un clic, función de limpieza automática inteligente;

Boquilla de rubí, boquilla de sellado integrada, duradera, estable y confiable;

Tecnología de calentamiento de temperatura constante de boquilla única, sin problemas bajo frío severo (-45 ° a 45 °), sin problemas con alta humedad.

La impresora de inyección de tinta pigmentada CYCJET B3020 utiliza tinta de pigmento de alto contraste para lograr una codificación clara y brillante en la superficie de los materiales donde las tintas de colorante ordinarias no funcionan. Además, la impresora de tinta blanca CYCJET B3020 también tiene las siguientes ventajas en aplicaciones prácticas:

Impresión de alto rendimiento;

El número de líneas de impresión es una matriz de puntos de 5*5. Al imprimir, la velocidad de línea máxima de 60 ppp es de 271m/min, lo que permite satisfacer las diversas necesidades de las diferentes líneas de producción de los usuarios; al mismo tiempo, la máquina tiene un editor de patrones incorporado, que ayuda a los usuarios a escribir texto y patrones, como códigos unidimensionales, a voluntad.

Es propicia para reducir costos;

La máquina de tinta blanca CYCJET B3020 proporciona 4,000 horas sin mantenimiento, el sistema de suministro de líquido de cartucho de tinta inteligente reduce el desperdicio y el ciclo de mantenimiento se extiende a 18 meses, lo que permite a los usuarios reducir tiempos y desperdicio de costos y obtener una experiencia de codificación rentable.

Excelente rendimiento de protección;

Como todos sabemos, ya se trate de alambres, cables, materiales de construcción, placas, etc., el entorno de la línea de producción es extremadamente duro, lo que requiere un mayor nivel de protección de la impresora de inyección de tinta para adaptarse a la impresión de información de identificación variable en diversos materiales de superficie oscura. La configuración del nivel de protección IP65 de la impresora de inyección de tinta B3020 puede cumplir mejor con las necesidades de impresión de alta calidad de los usuarios.

