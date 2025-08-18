Internos de Varela fabricaron juguetes y cuadernos para jardines de infantes

En una iniciativa solidaria que unió capacitación laboral y compromiso comunitario, personas privadas de la libertad de la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en Florencio Varela elaboraron cuadernos para pintar y 230 juguetes, que fueron destinados a dos jardines de infantes de la localidad.

La producción se realizó en el marco del Mes de las Infancias, con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

Los cuadernos fueron confeccionados en el taller de encuadernación que funciona en el Módulo A de la Unidad 31, mientras que los juguetes —realizados en madera, cuerina y telas— fueron entregados a la directora del Jardín de Infantes N°923 del barrio La Capilla, Adriana Fresnillo.

A su vez, los cuadernos para pintar fueron destinados al Jardín Maternal “Sonrisas”, que funciona dentro del mismo Complejo Penitenciario de Florencio Varela y al que asisten hijos e hijas de los agentes penitenciarios.

Desde el SPB destacaron que estas acciones son el resultado de los cursos de encuadernación y capacitación laboral que realizan los internos, y que permiten que el aprendizaje se transforme en un aporte directo a instituciones educativas, tanto dentro de la cárcel como en la comunidad varelense.

Este tipo de actividades solidarias refuerzan los vínculos entre la institución penitenciaria y los barrios de Florencio Varela, donde la educación y la niñez son protagonistas.