Insólito: Una enfermera fue esposada por atender una emergencia en lugar de extraerle sangre a un preso

La usuaria que difundió las imágenes en Facebook escribió: “UPA DE LONGCHAMPS!!! Una vergüenza!!! Llegó un detenido para que le extraigan sangre y la enfermera corre porque llegó un paciente infartado por eso fue esposada con las esposas que tenía el detenido. De no creer!!!!!. Personal de la comisaría que está enfrente, que denuncia se puede realizar en un caso así?? Donde iba a quedar la denuncia????. La enfermera con un ataque de nervios tuvo que ser asistida”.

