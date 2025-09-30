Insólito: quiso robar con un arma en una comisaría de Varela

Un hecho insólito y violento ocurrió en Florencio Varela cuando un delincuente ingresó armado con un cuchillo a la Comisaría 6ta de Ingeniero Allan e intentó robar el arma reglamentaria de un oficial.

Según confirmaron fuentes policiales a Infosur Diario, el agresor sorprendió al efectivo que en ese momento cumplía funciones en la dependencia. El hombre se abalanzó sobre el oficial con intenciones de despojarlo de su arma, pero la rápida reacción del policía logró frustrar el ataque y ponerlo en fuga.

El intruso, que habría actuado de manera intempestiva, no solo intentó arrebatar el arma reglamentaria: también trató de llevarse una moto secuestrada que estaba en el interior de la comisaría. Sin embargo, la resistencia del policía y la intervención de otros efectivos hicieron que el delincuente escapara sin concretar el robo.