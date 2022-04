Insólito cruce entre la «China» Suárez y Juan José Mussi

Cuando la periodista Mariana Brey comentó una conversación que tuvo con una amiga de la actriz Eugenia «la China» Suárez sobre la polémica del triángulo amoroso entre esta última, Wanda Nara y Mauro Icardi, en el programa «Socios del Espectáculo» de Canal Trece, jamás imaginó el costado político que iba a tomar el tema.

“Quería agregar una frase tremenda. Esto me lo dijo una amiga de ella, no sé si siguen siéndolo o no, pero me lo dijo hace unos meses cuando le pregunté cómo vivía esto Eugenia porque me imaginé que podía estar pasándolo mal y sufriendo”, señaló la periodista.

«La respuesta que la China le dio a su amiga en ese momento, y lo digo entre risas porque me llamó la atención fue: ‘yo no soy Rosa de Berazategui, soy La China de Zona Norte’. Una cosa de seguridad que estaba lejos de sentirse mal, convencida de que ella tiene un nombre propio y que no le afecta nada de lo que le digan”, sostuvo Brey.

Ante las supuestas declaraciones de la actriz, el intendente de Berazategui Juan José Mussi salió a responder este viernes a través de Twitter. «Orgulloso de cada ‘Rosa de Berazategui’ porque son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia», manifestó el jefe comunal.

«¡Se empoderan cada día para no depender de nada ni nadie! ¡No salen ni saldrán en las revistas pero son las modelos reales! Las verdaderas protagonistas», agregó Mussi.

Juan José Mussi es el intendente más longevo de la provincia de Buenos Aires con 81 años y es, además, el máximo responsable de la realidad de Berazategui: hace 22 años que es mandatario del municipio, y ha sabido revalidar su liderazgo en cada elección lo que le valió el mote de «Barón del conurbano». Sólo lo supera, casualmente, uno de zona norte: el radical Gustavo Posse.

Qué le respondió la «China» Suárez a Juan José Mussi

La actriz de 30 años publicó a través de sus historias de Instagram un furioso descargo en el que sorprendió por apuntar directamente contra Adrián Suar y el intendente del partido de Berazategui, Juan José Mussi.

«Señor intendente, dispóngase de trabajar en vez de perder el tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese conmigo por difundir algo que no es cierto. Ya estamos grandes para el ‘le dijo que dijiste que me dijo que dijo'». Basta», exigió la China Suárez junto a la captura del artículo que comentó previamente Mussi en su cuenta de Twitter, mencionándola.