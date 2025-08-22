INFOSUR TE CUENTA EL ESCÁNDALO JUDICIAL: Fiscal y denunciante juntos en un asado antes del juicio más polémico del año

FlORENCIO VARELA – Una imagen vale más que mil palabras, y la fotografía exclusiva que publica hoy INFOSUR en su edición impresa que podés ver al final de esta nota podría cambiar el curso de uno de los juicios más controvertidos de los últimos años en el ámbito judicial local.

La imagen muestra al fiscal Dino Maistruk —quien el próximo 17 de septiembre tendrá la responsabilidad de acusar al Dr. Carlos Guillermo Dieguez por coacción calificada— compartiendo un cordial asado en el restaurante El Alpino junto al fiscal jubilado Hernán Bustos Rivas, precisamente quien formuló la denuncia que originó esta causa.

El juicio que divide a Florencio Varela

El Tribunal Oral Criminal N°1 de Florencio Varela será escenario, a partir de las 9:45 horas del 17 de septiembre, de un proceso judicial que desde su inicio ha estado plagado de irregularidades y sospechas sobre la imparcialidad del proceso.

La investigación penal contra el Dr. Carlos Dieguez se inició tras una denuncia de Bustos Rivas, quien alegó haberse sentido amenazado durante una audiencia. Esta audiencia había sido solicitada por Dieguez en su rol de abogado de la familia de Josué Salvatierra, una de las víctimas del doble crimen que conmocionó a la ciudad junto a Paloma.

La pregunta que se hacen los vecinos de Florencio Varela es contundente: ¿Cómo puede garantizarse un proceso imparcial cuando el acusador mantiene una relación de amistad íntima con el denunciante?

Kicillof se emocionó en Varela: «Las Malvinas son argentinas»

En una jornada marcada por la inauguración de obras públicas, el gobernador Axel Kicillof protagonizó un momento emotivo que quedará en la memoria de los vareleneses.

Durante la inauguración de la Escuela Secundaria Nº15, junto al intendente Andrés Watson, Kicillof señaló el cartel que indica la distancia a las Islas Malvinas y con voz quebrada sentenció: «Digan lo que digan, las Malvinas fueron, son y serán argentinas».

Críticas al gobierno nacional desde Varela en la portada de Infosur

El mandatario provincial aprovechó la ocasión para criticar la paralización de obras durante la gestión anterior: «Antes de que cambiara el gobierno y llegara el actual presidente Milei, teníamos mil obras públicas en la provincia. Las pararon todas».

Watson destacó la inversión provincial: «La provincia ha invertido más de 870 millones en el Hospital Mi Pueblo, la mayor maternidad de Buenos Aires, donde nacen 12 chicos por día».

Alivio fiscal para empresas bonaerenses

En medio del contexto económico desafiante, ARBA anunció medidas que prometen ser un verdadero respiro para empresas y pymes de la provincia de Buenos Aires.

Bajo la conducción de Cristian Girard, el organismo presentó el nuevo régimen RIESGO 0 – SAF 0, diseñado para evitar la acumulación de saldos a favor y garantizar liquidez empresarial.

Las medidas más destacadas incluyen:

Ajuste automático de alícuotas para evitar retenciones excesivas

Suspensión preventiva de embargos

Agilización de devoluciones exprés

Simplificación de trámites administrativos

