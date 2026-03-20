Infosur impreso: juicio, tasas, carne y desempleo en el sur

La edición impresa de Infosur de este viernes 20 de marzo ya está disponible. Podés leerla completa, página por página, tal como sale a la calle, a través del flipbook que encontrás más abajo.

Lo que trae este viernes:

Hoy son los alegatos en el juicio por la muerte de Francisco Cruz, el joven con padecimiento mental que fue subido a un patrullero en Florencio Varela y apareció muerto tres días después. El propio jefe del Comando de Patrullas declaró en el debate que sus agentes no tenían amparo legal para hacer lo que hicieron. Una historia que seguimos desde el principio y que hoy llega a su momento más decisivo.

También en esta edición: el debate caliente en el Concejo Deliberante de Florencio Varela, donde el bloque de La Libertad Avanza propuso bajar las tasas municipales y el cruce terminó con el