¡Indignación en La Sirena! Vecinos denuncian 14 años de promesas incumplidas y microbasurales ignorados

El vecindario del barrio La Sirena, en Florencio Varela, se ahoga en un mar de frustración y abandono. Daniel Escalante, vocero de la Asociación Civil Deportiva y Cultural local, envió una carta de lectores a Infosur. «Catorce años», enfatiza, marcando cada sílaba como si fueran los golpes de un martillo sobre el yunque de la indiferencia oficial. «Catorce años de promesas vacías y esperanzas marchitas».

El panorama que pinta es desolador: calles sembradas de microbasurales que desafían la dignidad de los vecinos, pasillos que se convirtieron en autopistas para la delincuencia, y una seguridad tan ausente como las soluciones prometidas. «Hemos realizado ocho reclamos al call center por uno solo de estos basurales», revela Escalante, su voz teñida de una mezcla de incredulidad y resignación. «Ocho llamados que se perdieron en el vacío de la burocracia». Se trata del microbasural que está ubicado en Manuela Pedraza 1150.

Ocho reclamos por microbasural en el barrio La Sirena

Pero los montículos de basura son solo la punta del iceberg. La comunidad de La Sirena clama por una independencia económica y política que parece tan lejana como aquella declarada en 1816. Los programas «Mejor Vivir», «Más Cerca» y «PROMEBA» asomaron como un rayo de esperanza, solo para quedar inconclusos, monumentos a medias tintas de lo que pudo ser y no fue.

«Participamos en reuniones interminables», continúa Escalante, sus ojos reflejando el cansancio de batallas libradas sin éxito. «Pero las soluciones brillan por su ausencia. Es como si los barrios periféricos no formáramos parte de Florencio Varela».

El contraste con el casco céntrico no podría ser más marcado. Mientras el corazón de la ciudad late con inversiones y mejoras, La Sirena y otros barrios similares parecen condenados a ser los parientes pobres de una familia disfuncional.

A pesar de todo, la resistencia persiste. Escalante y sus vecinos no bajan los brazos. Su carta es un grito de guerra, un recordatorio para las autoridades de que La Sirena no se hundirá en el silencio. «Necesitamos acción, no palabras», declara con firmeza. «Es hora de que nuestra voz se escuche más allá de estos pasillos olvidados».

Carta de lectores del barrio La Sirena

Señor Director: Me dirijo a UD con el fin de que se Conmemora un Aniversario más de Nuestra Independencia, que tantos años es momento de Tener Nuestra Independencia Económica y Política que en nuestro Barrio La Sirena tenemos 14 años de abandono, Cansaron a las Instituciones (UGL) abismo total de Funcionarios de una Gestión Inherente a la Acción que necesita la Comunidad ( Seguridad, Regulación Dominial, Desarrollo Social, Salud, Niñez, Juventud y Obras Públicas), el abordaje territorial se consolida con acciones y no con Inoperancia, dan vuelta para finalizar el 20 % un obra donde funcionaron los programas ( Mejor Vivir, Mas Cerca y PROMEBA) y donde deben cerrar un pasillo por dónde los delincuntes se escapan de la policía, participamos de reuniones sin soluciones y se solicita a la Gestión Municipal Optimice los recurso no solo al Casco Centrico, Los Barrios Perifericos tambien son de Florencio Varela!!!

Muchas gracias por hacer visible los reclamos



Daniel Escalante

Asociación Civil Deportiva y Cultural