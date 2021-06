Increíble: los bomberos pagan hasta el teléfono de emergencias

Los que tienen una emergencia no tienen por qué saberlo. Sea el incendio en la fábrica de químicos, un accidente de autos, una quema de pastizal o las llamas en una vivienda, el conocido número telefónico de los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela puede salvar una vida. Pero, pocos saben que ese histórico 2552022 es una cuenta que mantiene la propia institución. No se puede creer, pero es así.

Fue en 1998 cuando las delegaciones de Bomberos Voluntarios de la Argentina denunciaron que el Ministerio del Interior dejó de pagarles las facturas de los teléfonos de emergencia. Miguel Ángel Toma era el ministro que un día les anunció que deberían hacerse cargo de la tarifa, después de la decisión del Poder Ejecutivo de reducir en mil millones el Presupuesto Nacional, Interior tuvo que recortar esa partida, entre otras, dijo Toma.

Pasaron más de dos décadas y hasta ahora todo sigue igual. Se dio un paso importante en las últimas horas para dar vuelta la situación. En el día del Bombero Voluntario, el Senado convirtió este miércoles en ley por unanimidad un proyecto de ayuda hacia este personal, donde se establecen exenciones del pago de los servicios públicos y el reintegro del IVA para las compras y contrataciones para el cumplimiento de su función.

Es que hasta ahora los Bomberos Voluntarios pagan todos sus servicios como todo hijo de vecino. Empresas como Metrogas, que recurren en forma cotidiana a ellos, suelen cortarle el gas a los cuarteles. Ocurrió en las últimas horas en Don Bosco.

Así lo confirmó Javier Ferlise, presidente del cuartel central de Bernal quien aclaró que la empresa no realizó la intimación previa correspondiente antes de cortar el servicio.

“Hasta hace muy poco se realizaban entre uno y dos servicios diarios por prevención ante escapes de gas”, explicó indignado Ferlise quien agregó que hubo “épocas en las que se robaba mucho caño de cobre. En la actualidad el promedio es de 5 intervenciones mensuales por prevención de escape de Gas. Metrogas históricamente ha sido un beneficiario directo de nuestro servicio. Se les debería caer la cara de vergüenza por el sólo hecho de enviarnos la factura que a comienzos del año pasado tuvimos que dejar de pagar por la crisis económica en la que nos metió la pandemia”.

UNA LUZ DE ESPERANZA

Como se dijo el Senado convirtió este miércoles en ley por unanimidad un proyecto de ayuda hacia este personal, donde se establecen exenciones del pago de los servicios públicos y el reintegro del IVA para las compras y contrataciones para el cumplimiento de su función. La norma, ya aprobada por la Cámara de Diputados y cuyo autor fue el diputado justicialista Eduardo “Bali” Bucca, tiene como objetivo a hacer más eficiente el uso de recursos por parte de las asociaciones de bomberos para que puedan destinarlo a equipamiento operativo, equipos de protección y capacitaciones.

Luego de la votación, el diputado Bucca, junto al Presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso y otros directivos, fueron recibidos por la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien agradeció a los bomberos y bomberas presentes el trabajo que realizan día a día. También se destacó el acompañamiento desde los inicios del proyecto del Diputado Nacional Máximo Kirchner.

En este sentido, Bucca expresó: “En el día del Bombero Voluntario, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos, como todos estos años, para fortalecer el Sistema Nacional y cada uno de los 1000 cuarteles de nuestro país, y proteger a las 43.000 personas que arriesgan su vida para salvar las vidas y los bienes de la comunidad”.

“Es muy importante esta ley. Trabajé durante un año y medio recorriendo los cuarteles de la provincia de buenos aires. Nos encontramos con Bomberos lesionados sin obra social. Como son voluntario no tiene ART y la ley plantea que un bombero si un accidente en servicio, pueda ser cubierto, además por 24 meses se le brindará un aporte económico para la familia del bombero, ya que no pueden trabajar. Aunque parezca increíble, antes de esta ley no se le cubría una quemadura o lesiones más graves en servicio. Y al ser voluntario, esa persona tenía que dejar su oficio externo. Entonces, tenía que dejar su trabajo y al mismo no tiene cobertura”, sostuvo a Infobae, el diputado Bucca.

“Otro de los temas que abarcó la ley es el tema de la devolución del IVA. Acá se logró la devolución en todos los gastos que tengan los cuarteles: es mucha plata la que van a poder optimizar. Y finalmente se creó un nuevo sistema nacional tarifario, que incluye internet, gas, teléfono móvil, satelital y todos los servicios para los 1000 cuartes de bomberos de la argentina”, resaltó.

Y concluyó: “Estas cosas no se tienen en cuenta y son verdaderamente importantes. También, insisto, a nadie se le ocurre un cuartel de bomberos cerrados, las 24 horas, yo los consideró esenciales y estoy luchando para que sean considerados para que sean personal esencial para la vacunación en estos momentos tan necesarios”.