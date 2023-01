Increíble: hace cuatro meses que roban camiones con vacas y las faenan en una calle de Quilmes

Según la mujer, que ya rescató más de 700 caballos en una década, lo que se puede observar es una falta de respuesta conjunta. “ Cuando pasó la primera vez hablamos con la policía y les dijimos que se comuniquen con la Municipalidad de Quilmes para rescatarlos. Obviamente, el Estado municipal no tiene nada que ver en esto, no es culpable. Lo que nosotros pedimos es que se junten con el matadero, con la policía, y armen un plan para que esto deje de ocurrir”.

“ Lo que sucede es que los que manejan los camiones y los del matadero, como tienen seguro por los animales, no se preocupan por evitar el robo y que los maten, porque al final los animales también van a morir allá. En cambio, a nosotros nos preocupa lo que les pasa y comenzamos a intervenir porque nos llaman los vecinos cuando están los animales en la calle. Son salvajes”, sumó Dotto.

No parece Argentina. Las imágenes viralizadas en las últimas horas que muestran a un grupo de vecinos de Bernal, en Quilmes , faenar tres vacas en la calle, conmocionan. Ocurrió días atrás pero, según una ONG, viene sucediendo desde hace cuatro meses.