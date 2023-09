Inauguración Histórica: Paso Bajo Nivel de Bosques

En un acto que marcó un hito en la historia de Florencio Varela, el intendente Andrés Watson, acompañado del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cortaron la cinta inaugural del tan esperado Paso Bajo Nivel de Av. Bosques. La infraestructura, que ahora permite el flujo vehicular hacia las vías del Ferrocarril General Roca, en su cruce con la calle Diagonal Quinquela Martín, promete revolucionar la conectividad en la zona.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

En un discurso cargado de entusiasmo, el intendente Watson destacó la trascendencia de completar proyectos de esta envergadura para acompañar el vertiginoso crecimiento demográfico de Florencio Varela. «No podríamos haber cumplido este compromiso con la ciudadanía sin el apoyo del gobierno nacional y provincial, uniendo nuestro distrito en todas las direcciones. Un Estado presente para mejorar la vida de la comunidad», afirmó el líder local.

El ministro Katopodis señaló la importancia de esta intervención que ha logrado conectar barrios, reducir los tiempos de circulación y garantizar una mayor seguridad. En un momento de tanta división, resaltó la importancia de valorar lo que nos une.

Por su parte, el gobernador Kicillof resaltó la modernización del entramado urbano y su impacto en la cotidianidad de los habitantes. «Optimizar caminos troncales para reducir esperas y no entorpecer la rutina de los trabajadores en horas pico es esencial», afirmó el mandatario bonaerense.

Watson con los obreros del paso bajo nivel de Bosques.

Un Paso Bajo Nivel que conecta a la comunidad de Florencio Varela

La construcción, financiada con fondos federales, ha tenido un impacto positivo en la movilidad, enlazando Av. Guillermo Hudson, Camino de Touring Club y las Rutas Provinciales Nº36 y Nº53. Además, se han incluido mejoras como iluminación LED, pasos peatonales accesibles y dos carriles de 3,40 metros de ancho para cada sentido, colectores y puentes carreteros en ambos extremos.

La culminación del viaducto implicó la terminación de la viga dintel para cabezal de pilotos, veredas norte y sur, así como un muro al estilo New Jersey. La excavación y ejecución de la estructura en la estación de bombeo junto al conducto pluvial han sido clave en este proyecto que beneficiará a más de 50 mil vecinos y vecinas en diferentes barrios de la zona.

Beatriz, residente de la zona por más de tres décadas, expresó su alegría ante la noticia: «Esta decisión de transformar completamente el lugar donde vivimos es una gran noticia». Ricardo, vecino cercano al proyecto, elogió el orden en la transitabilidad de la región.

El recientemente inaugurado paso bajo nivel de Bosques.

Anuncios que transforman el Futuro

En el mismo evento, el intendente Watson y el gobernador Kicillof presentaron el decreto provincial que confirma la creación del Parque Industrial y Tecnológico Florencio Varela II, un predio de 106 hectáreas que promete atraer empresas y generar empleo para los varelenses.

«Con esta documentación, brindamos seguridad jurídica a los empresarios que han decidido invertir en esta nueva etapa de nuestro distrito», explicó Watson. Kicillof agregó que la extensión territorial de la propiedad permitirá la radicación de 300 futuras empresas, lo que supone un impulso significativo a la producción y el empleo en la región.

el paso bajo nivel de Bosques.

Además, se anunció el llamado a licitación pública para la ampliación y repavimentación de un tramo de 930 metros sobre la Ruta Provincial Nº53, una inversión que asciende a $1.768 millones y que promete mejorar la infraestructura vial en la zona.

El evento contó con la presencia destacada del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Santiago Cafiero, así como funcionarios a nivel federal, provincial y municipal, que respaldan estos proyectos que auguran un futuro promisorio para Florencio Varela y sus habitantes. .