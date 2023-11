Importancia de la Agenda digitalizada para los negocios de estética y belleza

Up Next

No hay que pasar por alto que la inversión en estas tecnologías puede tener un retorno sustancial, tanto en términos de eficiencia operativa como en ingresos adicionales. Por lo que, si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, AgendaPro es una buena forma de hacerlo.

No olvidemos que además de optimizar y automatizar la gestión de citas, este software ofrece ahorros significativos de tiempo y un aumento en los ingresos.

Aquí los clientes finales pueden buscar fácilmente proveedores de servicios específicos cerca de su ubicación y reservar citas directamente desde la plataforma. Por ejemplo, desde esta plataforma los clientes pueden reservar una cita para los mejores masajes relajantes en Buenos Aires . Por lo que AgendaPro no solo optimiza la gestión interna de un negocio, sino que también facilita la relación con los clientes y mejora su experiencia.

Pero no se queda solo en el ahorro de tiempo, la app para salón de belleza más importante de Argentina , ha demostrado que puede aumentar los ingresos de los negocios hasta un 82% durante los primeros dos años.