Imperdible: Festival de Música Urbana en la UNAJ

Este próximo sábado 23 de septiembre, a partir de las 14 hs, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) se convertirá en el epicentro de la cultura urbana con la celebración del Súper Festival de Música Urbana. El evento promete una jornada cargada de energía y talento, congregando a reconocidos artistas y músicos del género.

Entre las estrellas que iluminarán el escenario se encuentran Alexis Benjamín, Ari FLW, De la Nada pal Barrio, Juanset Tattoo, May Creizy, Thommy Cabrera, Gune, Lil Scott, Manucho Dj y Dinero en el Beat, entre otros exponentes destacados. Cerrando la velada de forma magistral estará el aclamado DIAMANTE AYALA, prometiendo un broche de oro a una jornada llena de ritmo y emoción.

Además de la exquisita propuesta musical, el festival ofrecerá una amplia variedad de opciones gastronómicas en sus stands, así como juegos para los más pequeños y otras actividades para el disfrute de toda la familia. Desde la organización, se ha garantizado que el evento se llevará a cabo sin importar las condiciones climáticas, brindando así una experiencia inolvidable a todos los asistentes.

La UNAJ a todo ritmo

El lugar elegido para este encuentro cultural de magnitudes excepcionales es el frente al edificio Juan Pistarini, Av. Calchaquí 6.200, en Florencio Varela, marcando así un hito en la escena cultural de la región. Este evento es posible gracias al esfuerzo conjunto de la Unidad de Vinculación Cultural y la Secretaría de Política y Territorio de la UNAJ, en colaboración con la Federación de Estudiantes de la UNAJ y unidos x la UNAJ, y cuenta con el apoyo fundamental de la Municipalidad. de Florencio Varela.

La entrada es completamente libre y gratuita, permitiendo así que la comunidad pueda sumergirse en esta experiencia única que busca fomentar la unión y el disfrute a través de la música urbana. Se espera una concurrencia masiva, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar un lugar privilegiado frente al escenario.