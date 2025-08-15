Ruta 53: elevan a juicio al conductor de la Tracker acusado de matar a un ciclista y huir

La Justicia de Garantías de Florencio Varela resolvió elevar a juicio la causa contra Juan Carlos Genovese, acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas leves por el trágico siniestro ocurrido el 4 de enero de 2025 sobre la Ruta Provincial 53, a la altura de La Capilla.

De acuerdo a la investigación, Genovese conducía una Chevrolet Tracker en sentido norte-sur cuando, entre las calles 1534 y 1530 de la Ruta 53 embistió a dos ciclistas que circulaban en el mismo sentido: Ignacio Rubén Vallejo, quien falleció en el acto, y Katriel González, que resultó con heridas leves.

La resolución, a la que Infosur accedió en exclusiva, detalla que el impacto se produjo en un tramo recto, con buena visibilidad y sin obstáculos. La pericia accidentológica confirmó que el vehículo golpeó por alcance a las bicicletas, proyectando a las víctimas contra el asfalto y el parabrisas.

Uno de los testimonios clave fue el de Erik Carrizo, un automovilista que se detuvo para ayudar y vio cómo Genovese descendía de la camioneta, discutía y luego se subía nuevamente para huir, pese a que uno de los ciclistas estaba inconsciente sobre la calzada. Carrizo lo persiguió durante varios metros, pero el acusado realizó maniobras peligrosas hasta perderlo de vista.

Recién 24 horas después, Genovese se presentó ante la Justicia junto a su abogado, cuando ya no podían realizarse análisis de alcoholemia u otras pericias de laboratorio.

El juez Diego Carlos Agüero rechazó el pedido de nulidad y sobreseimiento presentado por la defensa y sostuvo que hay pruebas suficientes para sostener la acusación, citando pericias mecánicas, filmaciones de cámaras de seguridad y testimonios.

El imputado deberá responder en juicio por homicidio culposo agravado por darse a la fuga, en concurso con lesiones culposas leves, delitos que contemplan penas de prisión e inhabilitación para conducir.