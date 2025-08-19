Escándalo en Varela: la novia de Lázaro Báez busca silenciar a un diario local

Un fuerte conflicto por la libertad de expresión sacude a Florencio Varela. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció que el periódico local Mi Ciudad sufre una persecución legal e intimidatoria por parte de la abogada de Claudia Insaurralde, conocida por ser la pareja de Lázaro Báez, empresario condenado por lavado de dinero.

Según informó FOPEA en un comunicado, la representante legal de Insaurralde envió correos electrónicos al director del medio, Alejandro César Suárez, intimándolo a retirar publicaciones que mencionan a su defendida y a abstenerse de nombrarla en futuras notas. Para ello, la abogada invocó una supuesta medida cautelar dictada por el Juzgado de Familia N°1 de Florencio Varela, de la cual el periódico no es parte ni fue notificado oficialmente.

El origen del conflicto está en la cobertura periodística que Mi Ciudad —al igual que otros medios nacionales— publicó sobre el pedido de los fiscales para investigar a Insaurralde, luego de que trascendiera su visita a Báez en el establecimiento donde cumple condena.

Ante la intimación, Suárez ofreció a la defensa de Insaurralde la posibilidad de ejercer el derecho a réplica en las mismas condiciones de publicación. Sin embargo, la abogada lo rechazó, alegando que esa réplica no tendría “la misma entidad” que la nota original, desistiendo así de esa vía institucional.

FOPEA calificó la serie de correos como una “persecución infundada” que busca generar autocensura en un medio local, lo que constituye un ataque a la libertad de expresión en un tema de alto interés público: el cumplimiento íntegro de la condena contra Lázaro Báez.

En su comunicado, la entidad periodística enfatizó que invocar una causa judicial puntual para intentar acallar la prensa significa involucrar al Poder Judicial en una práctica ajena al Estado de Derecho. Y recordó que incluso antecedentes como el Caso Kimel priorizan precisamente la libertad de expresión que aquí se intenta restringir.